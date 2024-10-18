Ο Νίκολας Κέιτζ απόλαυσε το γεύμα του σε εστιατόριο του Πειραιά. Ο Χολιγουντιανός σταρ βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του ταινίας, με τίτλο «The Carpenter's Son».
Αφού επισκέφτηκε την Αθήνα, ο ηθοποιός βρέθηκε στον Πειραιά, με τους θαυμαστές του να τον εντοπίζουν εκεί, παρά την αλλαγή στην εμφάνισή του και -μάλιστα- κάποιοι να φωτογραφίζονται μαζί του. Στιγμιότυπα με τον ηθοποιό δημοσιεύτηκαν και στον επίσημο λογαριασμό του εστιατορίου στο Ιnstagram.
Ο Νίκολας Κέιτζ είχε φροντίσει να κρύψει κατά κάποιον τρόπο την ταυτότητά του και να κρατήσει χαμηλό προφίλ. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με χρωματιστή μπλούζα, λευκό καπέλο και γυαλιά μυωπίας.
