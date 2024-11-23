Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Oι συναρπαστικές Blind Auditions συνεχίζονται και οι coaches στοχεύουν στην ανάδειξη της καλύτερης Φωνής της Ελλάδος! Σε μια προσπάθεια να κερδίσουν τις εντυπώσεις των κριτών Πάνου Μουζουράκη, Χρήστου Μάστορα, Γιώργου Μαζωνάκη και Έλενας Παπαρίζου, οι διαγωνιζόμενοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ενώ οι θέσεις για τις ομάδες των coaches μειώνονται συνεχώς, η “κόντρα” μεταξύ τους μεγαλώνει.

Το Σάββατο, η ένταση θα κορυφωθεί όταν ένας ταλαντούχος διαγωνιζόμενος θα καταφέρει να μαγέψει τόσο τον Χρήστο Μάστορα όσο και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι δυο coaches προσπαθούν να τον διεκδικήσουν με κάθε τρόπο και από τη μουσική η συζήτηση μεταφέρεται στα push-ups. Κάπως έτσι θα δούμε τον Χρήστο Μάστορα να ανταγωνίζεται τον διαγωνιζόμενο σε μια σειρά από push-ups, σε μια προσπάθεια να τον εντυπωσιάσει. Ποιος θα βγει νικητής από αυτή τη μοναδική αναμέτρηση και ποιος coach θα πανηγυρίσει την ένταξη του ταλαντούχου διαγωνιζόμενου στην ομάδα του;

Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 21.00.

