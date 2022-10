The Voice: Επανενώσεις, εξομολογήσεις και νέες «συγκρούσεις» στις Blind Auditions

Ο Λάζαρος Κατσίπης με την αυθεντικότητα και το λαούτο του είχε την αγάπη... πρύμα, αλλά και όσον αφορά την συμπάθεια των κριτών δεν τα πήγε άσχημα.

Οι Blind Auditions του φετινού The Voice συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι τέσσερις κριτές προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους ενόψει της επόμενης φάσης.

Ο Λάζαρος Κατσίπης με την αυθεντικότητα και το λαούτο του είχε την αγάπη... πρύμα, αλλά και όσον αφορά την συμπάθεια των κριτών δεν τα πήγε άσχημα.

Ο Πάνος Μουζουράκης έσπευσε να πατήσει πρώτος το κουμπί, όμως εκείνος, προς έκπληξη μάλλον και της ίδιας, επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου!

Η Αρετή Δημουλά από την άλλη, εκπροσώπησε επάξια την παραδοσιακή μουσική, ερμηνεύοντας την "Σκάλα που ανεβαίνεις". Παρόλα αυτά καρδιοχτύπησε, καθώς αγωνιούσε μέχρι τέλους για την θέση της στην επόμενη φάση, προτού δει την καρέκλα του Κωνσταντίνου Αργυρού να γυρνάει.

Η ξεχωριστή ιστορία της βραδιάς ήρθε από την Βάνα Μήτσου, η οποία παρά τις σπουδές της στην γραφιστική, αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρο της. Οι γονείς της ήταν αντίθετοι με την παρουσία της στο "The Voice", οπότε εκείνη δήλωσε κρυφά συμμετοχή. Βέβαια, αν κρίνουμε από την εμφάνιση της, άξιζε η προσπάθεια.

Πάνος Μουζουράκης και Σάκης Ρουβάς διεκδίκησαν την... καρδιά της. Για την ακρίβεια, ο Σάκης έκανε ό,τι μπορούσε, όσο ο Πάνος προσπάθουσε να δώσει σεμινάριο... αντίστροφης ψυχολογίας! Παραδόξως, η τακτική του αποδείχθηκε απίστευτα αποδότικη, καθώς η 22χρονη τον επέλεξε, όσο εκείνος την αποκαλούσε "τρελή"!

Οι αδερφές Ταφίλη αποφάσισαν να διαγωνιστούν αμφότερες, όμως μόνο η μεγαλύτερη κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση. Η Σωσώ μάγεψε με την ερμηνεία της στο αγαπημένο "Τα λέμε" και οι λέξεις των κρίτων κάθε άλλο παρά την πόνεσαν!

Εν τέλει, κατέληξε στον... μπαμπά Σάκη Ρουβά, αφότου ο Πάνος Μουζουράκης έκανε μια συγκλονιστική "αποκάλυψη" για την σχέση των δύο, με εφαλτήριο την θητεία του Σάκη στα Γιαννιτσά!

Την καρδιά των κριτών βέβαια κέρδισε δίχως αμφιβολία και η Βίλη Παπαθανασίου, η οποία τραγούδησε την κορυφαία επιτυχία του Χάρι Στάιλς, "As it was".

Μάλιστα, Κωνσταντίνος Αργυρός και Πάνος Μουζουράκης γύρισαν μετά από μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Σάκης Ρουβάς και Έλενα Παπαρίζουν "λύγισαν" επίσης στην γοητεία της νεαρής τραγουδίστριας, η οποία όμως είχε αποφασίσει εξ αρχής σε ποια ομάδα ήθελε να βρεθεί.

Το ίδιο, ίσως και σε υπερθετικό βαθμό, ισχύει για τον Σπύρο Ξενίδη. Ο 32χρονος πήγε στο "The Voice" για να κλέψει την καρδιά της Έλενας Παπαρίζου και αν κρίνουμε από τον τρόπο η ίδια τον διεκδίκησε από τον Σάκη Ρουβά, μάλλον τα κατάφερε καλύτερα του αναμενομένου!

Τέλος, ο Πάνος Μουζουράκης είχε μια αναπάντεχη επανένωση. Η Claudia Michel κατάφερε να περάσει με την ερμηνεία της στην επόμενη φάση, όμως πριν διαλέξει την ομάδα της, αποκάλυψε στους κριτές πως η μητέρα της είχε συμμετάσχει στο show του 2017, με την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη.

Όταν εκείνος αντιλήφθηκε την παρουσία της, όχι μόνο έτρεξε να την βρει στα παρασκήνια, αλλά την "ανάγκασε" να τραγουδήσει ένα ντουέτο με την κόρη της!

Πηγή: skai.gr

