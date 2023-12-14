Η απώλεια στοιχειώνει τους ήρωες και τους οδηγεί στην κατάρρευση στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η Μάρμω και ο Ανδρέας δεν μπορούν να ξεπεράσουν την απώλειά τους και ο καθένας νομίζει ότι είναι ο υπαίτιος. Η Μάρμω αποφασίζει να πάει στη Σύρο μαζί με τη Σεβαστή, με τον Ανδρέα να συμφωνεί πως ο αέρας του νησιού θα της κάνει καλό και θα τη βοηθήσει να συνέλθει μετά από όσα πέρασε με την αποβολή της. Εκείνος, μένοντας στην Αθήνα, θα πέσει με τα μούτρα στη δουλειά τόσο στην κλινική όσο και στο Υπουργείο για να μπορέσει να κρατήσει το μυαλό του απασχολημένο ώστε να μη σκέφτεται αυτό που συνέβη. Και ενώ η Μάρμω προσπαθεί να ξεπεράσει τον πόνο της στη Σύρο, ο Ανδρέας βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση…

Ο Κίτσος συνεχίζει τις προσπάθειες να συναντήσει τη Μάρμω και να θρηνήσουν μαζί. Όλες οι προσπάθειές του αποτυγχάνουν, ακόμα και το γράμμα που της έστειλε μέσω της Νίνας. Όταν μαθαίνει όμως πως η Μάρμω έχει φύγει για τη Σύρο, δεν θα μπορέσει να μείνει άπραγος. Αποφασίζει να πάει να τη βρει με απρόβλεπτες συνέπειες…

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Ο Φάνης προσπαθεί να καταστείλει τα συναισθήματα που έχει αρχίσει να αναπτύσσει για την Πέλλα, η οποία το μόνο που έχει στο μυαλό της αυτή τη στιγμή είναι να πάρει επιτέλους ένα γράμμα από την αδελφή της, Ματούλα, που είναι στην εξορία. Ο Λουκάς κοντράρεται με τη Σοφία και την κατηγορεί ευθέως πως έχει αισθήματα ακόμα για τον Ανδρέα φέρνοντάς την σε δύσκολη θέση. Ο Ισίδωρος πείθει τη Χρυσοστόμη να πάνε στον Ανδρέα για να του ζητήσει επιτέλους μια συγγνώμη…

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Γιάννης Ζαφείρης (Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

