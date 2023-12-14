Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

I'm a celebrity get me out of here: Ποιος θα κερδίσει τον τίτλο του «Βασιλιά της Ζούγκλας»; - Δείτε το trailer

Ο μεγάλος τελικός απόψε στις 22.20 στον ΣΚΑΪ

I'm a celebrity

Πέντε Celebrities διεκδικούν απόψε τον τίτλο του «Βασιλιά της Ζούγκλας»! Ο Γιώργος Χειμωνέτος, ο Πάνος Καλίδης, ο Πάτρικ Ογκουνσότο, ο Τάσος Ξιαρχό και ο Νίκος Αναδιώτης αφού συμμετείχαν  στα τελευταία αγωνίσματα για φιλανθρωπικό σκοπό ανέβασαν το συνολικό ποσό που θα δοθεί στο «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για την αναδάσωση των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, στις 85.000 ευρώ!

Δείτε το trailer:

Απόψε, οι πέντε Celebrities θα αγωνιστούν για τον τίτλο! Η ανάδειξη του «Βασιλά της ζούγκλας» έχει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα θα καλωσορίσουν σε μία σύνθετη δοκιμασία και τους πέντε celebrities. Οι δύο που θα ολοκληρώσουν την αποστολή σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο θα είναι και εκείνοι που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση όπου θα πρέπει μεταξύ άλλων να κάνουν κι ένα μεγάλο… άλμα!

celeb

Μετά από δύο μήνες παραμονής στην άγρια φύση και περισσότερες από 57 δοκιμασίες ποιος θα είναι εκείνος που θα φορέσει το στέμμα και θα κρατήσει το σκήπτρο του «Βασιλιά της Ζούγκλας»;

celeb

Η απάντηση θα δοθεί απόψε στις 22.20 στον ΣΚΑΪ.

celeb

celeb

I’ M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE

#ImACelebrityGR

#SkaitvGR

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! ΣΚΑΪ SkaitvGR ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark