I'm a celebrity get me out of here: Ποιος θα κερδίσει τον τίτλο του «Βασιλιά της Ζούγκλας»; - Δείτε το trailer

Πέντε Celebrities διεκδικούν απόψε τον τίτλο του «Βασιλιά της Ζούγκλας»! Ο Γιώργος Χειμωνέτος, ο Πάνος Καλίδης, ο Πάτρικ Ογκουνσότο, ο Τάσος Ξιαρχό και ο Νίκος Αναδιώτης αφού συμμετείχαν στα τελευταία αγωνίσματα για φιλανθρωπικό σκοπό ανέβασαν το συνολικό ποσό που θα δοθεί στο «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για την αναδάσωση των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, στις 85.000 ευρώ!

Δείτε το trailer:

Απόψε, οι πέντε Celebrities θα αγωνιστούν για τον τίτλο! Η ανάδειξη του «Βασιλά της ζούγκλας» έχει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα θα καλωσορίσουν σε μία σύνθετη δοκιμασία και τους πέντε celebrities. Οι δύο που θα ολοκληρώσουν την αποστολή σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο θα είναι και εκείνοι που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση όπου θα πρέπει μεταξύ άλλων να κάνουν κι ένα μεγάλο… άλμα!

Μετά από δύο μήνες παραμονής στην άγρια φύση και περισσότερες από 57 δοκιμασίες ποιος θα είναι εκείνος που θα φορέσει το στέμμα και θα κρατήσει το σκήπτρο του «Βασιλιά της Ζούγκλας»;

Η απάντηση θα δοθεί απόψε στις 22.20 στον ΣΚΑΪ.

