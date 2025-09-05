«The Madison»: Ο Κερτ Ράσελ και η Μισέλ Φάιφερ πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά του Τέιλορ Σέρινταν

Ο θρυλικός ηθοποιός Κερτ Ράσελ εντάχθηκε στο καστ της επερχόμενης σειράς του Τέιλορ Σέρινταν, «The Madison». Το spin-off του «Yellowstone» που αρχικά είχε ανακοινωθεί με τον τίτλο «2024» περιγράφεται ως μια «συγκινητική μελέτη του πένθους και της ανθρώπινης σύνδεσης», ακολουθώντας μια οικογένεια από τη Νέα Υόρκη που μετακομίζει στην κοιλάδα Madison River στην κεντρική Μοντάνα.

Ο βετεράνος ηθοποιός ενώνεται με μια ομάδα διάσημων πρωταγωνιστών που όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί πρόκειται για τους: Μισέλ Φάιφερ, Πάτρικ Τζ. Άνταμς, Ελ Τσάπμαν, Μάθιου Φοξ, Μπο Γκάρετ, Άμια Μίλερ, Μπεν Σνέτσερ, Ρεμπέκα Σπενς, Ντανιέλ Βασίνοβα και Κέβιν Ζέγκερς.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες παραμένουν μυστικές, αλλά σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Variety, ο διάσημος ηθοποιός θα υποδυθεί τον σύζυγο της Φάιφερ.

Αυτός θα είναι μόλις ο δεύτερος σημαντικός ρόλος που έχει αναλάβει ο Ράσελ τα τελευταία χρόνια στη μικρή οθόνη, μετά τη συμμετοχή του στη σειρά του Apple TV+, «Monarch: Legacy of Monsters» όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τον γιο του, Γουάιτ. Έχει δανείσει επίσης τη φωνή του στη σειρά κινουμένων σχεδίων της Marvel, «What If…?».

Σημειώνεται ότι ο σταρ έχει αφιερώσει την καριέρα του σχεδόν αποκλειστικά στον κινηματογράφο από τη δεκαετία του 1970 και έχει λάβει μία υποψηφιότητα για Emmy το 1979 για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τηλεταινία «Elvis». Είναι επίσης γνωστός για τις συνεργασίες του με τον Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino), στα: «The Hateful Eight», «Once Upon a Time…in Hollywood» και «Death Proof».

Στη σειρά θα έχει και ρόλο εκτελεστικού παραγωγού όπως και η Φάιφερ με τον Σέρινταν μέσω της Bosque Ranch Productions. Η παραγωγή γίνεται από τα Paramount Television Studios (πρώην MTV Entertainment Studios) και 101 Studios, σε συνεργασία με την Bosque Ranch.

