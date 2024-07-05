Ολυμπιακοί Αγώνες: Η καλλονή κόρη της Μανέ χορογραφεί στην Καλλιτεχνική κολύμβηση

Ιδιαίτερα περήφανη για την 26χρονη κόρη της Φαίδρα Νταϊόγλου είναι η Υρώ Μανέ. Η καλλονή Φαίδρα-Μαρία-Αιμιλιάνα σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο αλλά μέσα της ήξερε πολύ καλά τι θέλει να κάνει και αυτό ήταν πάντα ο χορός.

Η Φαίδρα, χορεύει επαγγελματικά, διδάσκει χορό και κινησιολογία και χορογραφεί εδώ και χρόνια παραστάσεις και πλέον και τις εμφανίσεις των αθλητριών της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που θα αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και συγκεκριμένα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Ευαγγελίας Πλατανιώτη -το ευρύ κοινό τη γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στο reality Nomads το 2017- και της Σοφίας Μαλκογεώργου με την οποία θα αγωνιστούν μαζί ως ντουέτο.

Μια συνεργασία που ξεκίνησε στην εμφάνιση «Black Raven» που έφερε και στην Ευαγγελία το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πριν από λίγο καιρό.

Η Φαίδρα μάλιστα έχει μιλήσει για αυτή τη συνεργασία στο περιοδικό Grace:

«Η επιτυχία είναι ούτως ή άλλως –και ξεκάθαρα– ολόκληρη της Ευαγγελίας. Εγώ είμαι απλώς ευγνώμων στην προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, Νάστια Γκούτσεβα, που με εμπιστεύεται από το 2021 και με συμπεριλαμβάνει στα όνειρα και στους αγώνες των κοριτσιών, που ξεχειλίζουν από αγάπη, θυσία, αφοσίωση, πείσμα και σύνδεση με την ψυχή και το σώμα. Τα επίπεδα είναι πολύ υψηλά» είπε η Φαίδρα Νταϊόγλου και συνέχισε:

«Τα κορίτσια δίνουν έναν αδιανόητο αγώνα σε πολλές αντίξοες συνθήκες. Πράγματι, με την Ευαγγελία δουλέψαμε μαζί στο «Black Raven», με το οποίο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, αλλά και στο συρτάκι στο ελεύθερο πρόγραμμά της, με το οποίο απέσπασε το ασημένιο. Ήταν τιμή μου που μπόρεσα να της δώσω ένα κομμάτι μου σε αυτή την εξερεύνησή της στο δικό της βυθό.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ταξιδεύει με τη συναθλήτριά της Σοφία Μαλκογεώργου και θα διαγωνιστούν ντουέτο. Πρόκειται για δύο αστέρια που σέβομαι και εκτιμώ βαθιά. Διαθέτουν ένα ανατριχιαστικό πάθος που θαυμάζω. Είναι μια τεράστια στιγμή και ευχόμαστε όλοι να τη ζήσουν με τον πιο δυνατό τρόπο.

Είμαι βέβαιη ότι στο Παρίσι θα συγκινήσουν πολύ. Ετοιμάζουν δύο καινούριες, πολύ ιδιαίτερες χορογραφίες, με τη μία να έχει ένα βαθύ ελληνικό στοιχείο, τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, με τίτλο «Οι Χαρταετοί», και την άλλη να είναι γεμάτη αντιθέσεις. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι για μένα ο ορισμός του Έλληνα αθλητή – και όχι μόνο».

Ενώ απάντησε και στο κατά πόσο η εμπλοκή της με τον καλλιτεχνικό χώρο οφείλεται στη μητέρα της Υρώ Μανέ:

«Φαντάζομαι πως αναπόφευκτα θα ερχόμουν αντιμέτωπη με αυτό τον κόσμο αφού τον αφουγκραζόμουν ακόμα και πριν από τη γέννησή μου. Γεννήθηκα με αυτή την κλίση προς τις τέχνες γενικότερα, με γοήτευαν από πολύ μικρή. Αν όντως το κληρονόμησα από τη μητέρα μου, τότε ευχαριστώ βαθιά τη φύση και τη βιολογία για αυτό. Η μητέρα μου φρόντισε να με εντάξει σε ηλικία 3 χρονών σε μια αίθουσα χορού και λίγο αργότερα σε μια αίθουσα μουσικής. Τα υπόλοιπα αφέθηκαν πάνω μου».

Από την άλλη η περήφανη μαμά περνώντας από το Studio 4 δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο κορίτσι της και στη δουλειά του, τονίζοντας πως ότι έχει κάνει το έχει καταφέρει μόνη της.

