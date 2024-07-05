Ο Μπραντ Πιτ είναι φανατικός οπαδός της Formula 1. Ο διάσημος ηθοποιός παρακολούθησε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Bρετανικό Γκραν Πρι, απολαμβάνοντας την εμβληματική πίστα του Silverstone Circuit, από το paddock στο Northampton της Αγγλίας. Ντυμένος με μία λευκή στολή πιλότου, ένα μαύρο τζάκετ και γυαλιά ηλίου ήταν χαμογελαστός και εγκάρδιος με τους θεατές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ΕΤ, η παρουσία του σχετίζεται με την επερχόμενη ταινία της F1, καθώς εθεάθη, επίσης, να μπαίνει σε μία είσοδο που είχε την επιγραφή «Cast Green Room».

Brad Pitt attended the British Grand Prix for the second year in a row to film scenes for his upcoming Formula One movie. https://t.co/Hcz6CuvFJP — Entertainment Tonight (@etnow) July 4, 2024

Στην πολλά υποσχόμενη παραγωγή των Apple Studios, σε σενάριο Έχρεν Κρούγκερ, ο Πιτ υποδύεται τον Σόνι Χέιζ, έναν πρώην οδηγό και αστέρι στη δεκαετία του΄90 που επιστρέφει στην ενεργό δράση για να βοηθήσει τον Τζόσουα Πιρς, ένα ανερχόμενο ταλέντο που τον ενσαρκώνει ο Ντάμσον Ίντρις (Damson Idris).

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, ενώ ο σταρ έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ και τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον.

Το όνομα της ταινίας δεν έχει ανακοινωθεί, όμως σύμφωνα με πληροφορίες θα ονομάζεται «Apex». Τη διανομή έχει αναλάβει η Warner Bros. Pictures, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 25 Ιουνίου 2025 και στη Βόρεια Αμερική δύο ημέρες αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

