Με την ολοκλήρωση του χθεσινού επεισοδίου (13/02), το «The Floor» έφθασε στα μισά του δεύτερου κύκλου. Βέβαια, μέχρι τον μεγάλο τελικό, όπου θα αναδειχθεί ο νικητής ή η νικήτρια του επάθλου αξίας 50.000 ευρώ, έχουμε δρόμο ακόμα και οι εκπλήξεις και οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη...

Στο πιο υψηλό πάτωμα της κατάταξης βρέθηκε ο Δημήτρης Κουμ. με 12 τετράγωνα και ακολούθησαν οι: Στέλιος και Μάνος (7 τετράγωνα), Κωνσταντίνα και Γιώργος (5 τετράγωνα), Στέφανος και Νικόλας (4 τετράγωνα). Οι δύο παίκτες, όμως, που μονομάχησαν στην ουδέτερη κατηγορία «Ξένοι ποδοσφαιριστές» ήταν ο Δημήτρης Κουμ. και ο Στέλιος, με τον τελευταίο να είναι πιο ξεκούραστος και συγκεντρωμένος, κερδίζοντας τα 2.000 ευρώ του επεισοδίου.

Δείτε βίντεο - Ο Δημήτρης Κουμ. και ο Στέλιος μονομάχησαν για τα 2.000 ευρώ, αλλά ο Στέλιος ήταν πιο ξεκούραστος και συγκεντρωμένος!

Να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά, έχουμε δει τα χρήματα του κάθε επεισοδίου να πηγαίνουν σε διαφορετική τσέπη. Επομένως, μέχρι τώρα, πέντε τυχεροί έχουν κερδίσει από 2.000 ευρώ.

Τα highlights του 5ου επεισοδίου

Το 5ο επεισόδιο ξεκίνησε με τον Γιώργο Λιανό να ρωτάει τη Λία Ζ., ως τελευταία νικήτρια, αν θα προκαλούσε κάποια νέα μονομαχία ή αν θα παρέμενε στη θέση της. Εκείνη, παρέμεινε στη θέση της και η τυχαία επιλογή έφερε στο προσκήνιο τη Dida. Η Dida προκάλεσε και κέρδισε τον Γιάννη Ρ. στην κατηγορία «Στίξη και σύμβολα», αλλά δεν συνέβη το ίδιο και με την Ελεάννα στην κατηγορία «Ομιλείτε ελληνικά».

Δείτε βίντεο - Η Dida και ο Γιάννης Ρ. αναμετριούνται στην κατηγορία «Στίξη και σύμβολα»

Η Ελεάννα συνέχισε, προκάλεσε την Ευτυχία στην κατηγορία «Παιδικά τραγούδια» και κέρδισε με το... καλημέρα 4 τετράγωνα. Αποφασισμένη να κερδίσει ένα «Χρυσό Τετράγωνο», επέλεξε τον Γιώργο και την κατηγορία «Λούνα παρκ», αλλά εκείνος αποδείχθηκε πολύ σκληρός για να φύγει έτσι.

Δείτε βίντεο - Η Ελεάννα στοχεύει το «Χρυσό Τετράγωνο»

Ακολούθησαν δυναμικές αναμετρήσεις γνώσεων, με τους περισσότερους παίκτες να στοχεύουν στο «Χρυσό Τετράγωνο». Μόνο που όσοι τόλμησαν να το διεκδικήσουν, έφυγαν με συνοπτικές διαδικασίες!



