«Στην Αγκαλιά του Φάνη» έρχονται απόψε, Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 23.30, στον ΣΚΑΪ η Εβελίνα Παπούλια και ο Νίκος Βουρλιώτης με διάθεση για αποκαλύψεις και εξομολογήσεις!

Είναι γνωστό πως η Εβελίνα Παπούλια έχει υπάρξει φίλη και συμμαθήτρια με επίσης διάσημες προσωπικότητες της ελληνικής showbiz. Αυτό που η ίδια αποκαλύπτει στον Φάνη Λαμπρόπουλο και δεν γνωρίζαμε, είναι πώς έχει πάρει συνέντευξη από ηθοποιούς παγκοσμίου φήμης όπως είναι ο Brad Pitt και ο George Clooney! Η Εβελίνα Παπούλια μιλάει για το πώς αντέδρασε στο πρώτο της φιλί ως ηθοποιός! Πώς μπλέκονται οι… εξωγήινοι στη συνέντευξή της και ποια η σχέση της με το μεταφυσικό;

Ο Νίκος Βουρλιώτης με το καλησπέρα ξεκινάει τις αποκαλύψεις! Η ταινία, το σενάριο της οποίας υπογράφει ο ίδιος, πρόκειται να κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο. Θα έπαιρνε για ηθοποιό τον Φάνη; Με ποιους, παγκοσμίου φήμης rappers, έχει κάνει ντουέτο, σε ένα άλμπουμ ελληνικής παραγωγής που πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα; Πώς βγήκε το όνομα του συγκροτήματος Goin’ Through; Για ποιο λόγο σταμάτησε την late night εκπομπή του πριν από κάποια χρόνια; Ο Νίκος Βουρλιώτης είναι αφοπλιστικός! Όταν ολοκληρώνεται η συνέντευξη, ο παρουσιαστής προσκαλεί τον καλεσμένο του στο πιο απολαυστικό remake του «Ι-4: Λούφα και απαλλαγή»!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

