The Floor: Έκανε πρεμιέρα και κέρδισε (ξανά) τις εντυπώσεις!

Το πιο διασκεδαστικό και γρήγορο game show, επέστρεψε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ με τον ανανεωμένο, δεύτερο κύκλο του και παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό

The Floor

Το «The Floor», το πιο φανταστικό, διασκεδαστικό και γρήγορο game show, επέστρεψε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ με τον ανανεωμένο, δεύτερο κύκλο του και παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό.

The Floor

Από το πρώτο επεισόδιο προκάλεσε κινητικότητα στα social media και ειδικά στο Χ (πρώην Twitter), όπου οι χρήστες σχολίασαν τον πολυτάλαντο Γιώργο Λιανό για την παρουσίαση του project, την ευφυία και το χιούμορ του, αλλά και κάποιους παίκτες που προκάλεσαν αίσθηση λόγω των χαρακτήρων, των απαντήσεων αλλά και των αντιδράσεων τους.

The Floor

The Floor

Ενδιαφέρον ωστόσο, παρουσίασε και η συμμετοχή νέων τηλεθεατών, ανθρώπων που παρακολούθησαν για πρώτη φορά το τηλεπαιχνίδι γνώσεων και κέρδισε την προσοχή τους για τις μονομαχίες γνώσεων, τον γρήγορο ρυθμό και το χιούμορ.

The Floor

The Floor

The Floor

The Floor

Ο δεύτερος κύκλος του game show ξεκίνησε και επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις!

The Floor

The Floor

Πηγή: skai.gr

