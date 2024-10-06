«The Beast in Me»: Η Brittany Snow πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά στο Νetflix

Η Μπρίτανι Σνόου (Brittany Snow), η Νάταλι Μοράλες (Natalie Morales), ο Ντέιβιντ Λάιονς (David Lyons) και ο Τιμ Γκίνι (Tim Guinee) θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα μίνι σειρά του Netflix «The Beast In Me».

Το καστ συμπληρώνουν η Κλερ Ντέινς (Claire Danes), η οποία θα είναι και παραγωγός και ο Μάθιου Ρις (Matthew Rhys).

Το «The Beast In Me», επικεντρώνεται στη «διάσημη συγγραφέα Aggie Wiggs (Ντέινς) η οποία έχει παραιτηθεί από τη ζωή μετά τον τραγικό θάνατο του μικρού της γιου.

Βρίσκει όμως την έμπνευση για το νέο της βιβλίο, όταν το διπλανό σπίτι αγοράζεται από τον Nile Jarvis έναν μεγιστάνα ακινήτων, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για την εξαφάνιση της γυναίκας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

