Κατερίνα Τσάβαλου: «Το διαζύγιό μου το πήρα και λίγο ως αποτυχία»

Είναι από τις ηθοποιούς που σε γενικές γραμμές όσα χρόνια τη γνωρίζουμε είναι ίδια και η αλήθεια είναι πως μικροδείχνει κιόλας πάντα. Μόνο το διάστημα που ακολούθησε την εγκυμοσύνη της και τη γέννηση της κόρης της άλλαξε η εικόνα της και φαίνεται πως ήταν αρκετό για να νιώσει κι εκείνη τι θα πει διαδικτυακό bullying.

Η Κατερίνα Τσάβαλου μίλησε στο Breakfast@Star και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο για αυτό το θέμα αλλά και για τον πρόσφατο χωρισμό της που «έσκασε» μέσα στο καλοκαίρι και άφησε άφωνους πολλούς:

«Τα μέσα μού έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά και αποδείχθηκε αυτό και τώρα με το διαζύγιο μου. Το ήξεραν όλοι και δεν είπε κανείς τίποτα. Μου πέρασε από το μυαλό, όταν ήταν οι εκπομπές στον αέρα, να μην βγει τότε για να μην γίνει θέμα. Πιο πολύ για το παιδί βασικά, γιατί δεν θέλω να ξεκινήσει να διαβάζει όλα αυτά. Αυτό το έχω και εγώ και ο μπαμπάς της οπότε παίζει τον ρόλο του» είπε αρχικά η Κατερίνα Τσάβαλου και συνέχισε:

«Εγώ το πήρα και λίγο ως αποτυχία. Νομίζω ότι εμείς οι γυναίκες τα αναλύουμε τα πράγματα περισσότερο. Θεωρώ γενικά ότι είμαστε υποκριτές και δεν μ’ αρέσει αυτός ο φανατισμός που επικρατεί στις μέρες μας. Δηλαδή λες κάτι, «αυτό το ρούχο σού κάνει λίγο κοιλιά» και σε κατηγορούν για body shaming. Έχουμε χάσει το μέτρο.

Όταν έμεινα έγκυος και γέννησα μετά, τα κιλά δεν τα έχασα αμέσως γιατί είχα πάθει υποθυρεοειδισμό. Εκεί λοιπόν δέχθηκα τρελό μπούλινγκ. Επίσης, έχω σπαστική κολίτιδα και πολλές φορές έχω αυξομειώσεις στην κοιλία. Το τι μου γράφανε… Μετά σταμάτησα να ασχολούμαι και τώρα μου γράφουν «μπράβο, έχετε γίνει όπως πριν» που και αυτό είναι βλακεία σχόλιο, για να μην πω τίποτα άλλο».

