Κατερίνα Καραβάτου: «Έχω περάσει περιόδους που ήμουν χάλια και δεν ήθελα να πάω στην εκπομπή»

Στη διαδικτυακή εκπομπή «Κρίμα» της Zoe Pre βρέθηκε η παρουσιάστρια του My Style Rocks, Κατερίνα Καραβάτου σε μια συζήτηση καρδιάς όχι μόνο για τα εύκολα αλλά και για τα δύσκολα που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν σίγουρα και η περίοδος της ανακοίνωσης του διαζυγίου της από τον Κρατερό Κατσούλη και τον σχολιασμό που ακολούθησε την είδηση του χωρισμού:

«Ήταν κάτι αναμενόμενο. Ήμουν προετοιμασμένη για αυτό. Όταν αυτό συντελέστηκε, εγώ και ο Κρατερός είχαμε χωρίσει. Οπότε ήξερα γιατί έχει γίνει τι, πώς, με όλα ήμουν ok με τον εαυτό μου. Όσο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι σε αυτήν την κατάσταση.

Βγάλαμε την ανακοίνωση αυτή και μπορώ να πω ότι ήταν καταπληκτικός ο τρόπος, με τον οποίο οι συνάδελφοί μας χειρίστηκαν το διαζύγιο. Υπήρξε απόλυτος σεβασμός, δεν μας δημιούργησε κανένα πρόβλημα σε σχέση με την Αέλια και τον Αρίωνα, γιατί αυτό ήταν το κύριο μέλημα.

Δε θα μπορούσα να πω τίποτα αρνητικό σε σχέση με αυτό, τίποτα προσβλητικό, τίποτα που να δημιουργήσει μια άσχημη αίσθηση στα παιδιά μας απολύτως. Ήταν καταπληκτικοί όλοι με τον τρόπο που το σχολίασαν» είπε η Κατερίνα Καραβάτου και στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους και αυτά που θέλει να τα προετοιμάσει:

«Είμαι μια επιχείρηση μόνη μου, δεν πρόκειται να μπορέσω να τους κληρονομήσω τίποτα από αυτά τα πράγματα που έχω εγώ. Για όλα τα άλλα, με τα εφόδια που θα πρέπει να πάρουν από την μητέρα τους και τον πατέρα τους, θα πρέπει να προσπαθήσουν τα ίδια σκληρά, όπως κι εγώ έκανα και ο Κρατερός έκανε και κάνουμε.

Είμαστε δύο αυτοδημιούργητοι άνθρωποι, σκληρά εργαζόμενοι, νομίζω ότι αυτό είναι μια σοβαρή περιουσία» τόνισε η Κατερίνα Καραβάτου ενώ αναφέρθηκε και σε όχι τόσο χαρούμενες περιόδους της επαγγελματικής ζωής της, κυρίως στα πρώτα της βήματα στον χώρο:

«Έχω περάσει περιόδους που ήμουν χάλια και δεν ήθελα να πάω στην εκπομπή, αυτό ήταν στην αρχή που προσπαθούσα να καταλάβω τι μου γίνεται τα πρώτα χρόνια, ζορίστηκα πάρα πολύ ιδιαίτερα, έτσι μετά υποσχέθηκα κάποια πράγματα στον εαυτό μου, τα οποία τήρησα και τηρώ.

Μιλάω πολύ με τον εαυτό μου, δεν με νταντεύω, αλλά όταν κάνεις κάποια λάθη θα πρέπει να κάνεις την αυτοκριτική σου. Πώς να πας μπροστά;»

Αλήθεια επηρεάζεται από τα σχόλια στα Social media;

«Επιλέγω να κάνω την παρουσίασή μου χωρίς να διαβάζω σχόλια. Δεν μπορώ να μπω δηλαδή στη διαδικασία του να ορίσω τον τρόπο με τον οποίον εργάζομαι μέσα από αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ισορροπία που έχω βρει γιατί δεν ήτανε πάντα έτσι.

Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η κριτική, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο άνθρωποι να μου λένε την άποψή τους για τη δουλειά μου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούω γενικά γι’ αυτό και όταν βγαίνω έξω κάνω μεγάλες συζητήσεις.

Θέλω να μου πούνε όχι αχ τι ωραία κλπ Εννοώ και στην Κωνσταντινούπολη που πετύχαινα όταν έβγαινα έξω Έλληνες, οι οποίοι εν τω μεταξύ είχαν δει τα επεισόδια που προβάλλονταν καθόμουν μαζί τους και ήθελα να τους ακούσω.

Θέλω τα πράγματα απλώς να γίνονται με καλούς τρόπους και ευγένεια. Όταν μου μιλήσει κάποιος με καλό τρόπο, όταν ο άλλος απέναντί μου δω ότι θέλει πραγματικά να μου μιλήσει για κάτι το οποίο όντως έχει σκεφτεί, δεν είναι απαραίτητα να είναι στοιχειοθετημένο ή εμπεριστατωμένο ή οτιδήποτε.

Μπορεί να είναι, απλώς η αίσθησή του αλλά αν μου το πει όμορφα όχι απλώς θα το σκεφτώ, θα είναι για μένα μπούσουλας μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ όμως την αγένεια. Δεν μπορώ τους χαρακτηρισμούς. Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα»

Ενώ τέλος αποκάλυψε τη χειρότερη κατά τη γνώμη της τηλεοπτική της στιγμή που πια γελάει όταν τη θυμάται αλλά τότε που έγινε ήθελε να ανοίξει η γη να την καταπιεί.

«Είναι μία πολύ ντροπιαστική σκηνή, που δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσω ποτέ στη ζωή μου. Στο Κους Κους είχαμε βγάλει τον Μάκη Τσέλιο από μία αποστολή που κάναμε στη Μύκονο. Κλείνει το βίντεο και μας λέει ότι σας περιμένω για να κάνουμε ένα μεγάλο τσιμπούσι όλοι μαζί.

Ακούγεται μία φωνή πριν βγούμε στον αέρα και βγαίνω εγώ και λέω: ευχαριστούμε τον Μάκη Τσέλιο και το τσιμπού… Συνειδητοποιώ τι έχω πει κι έχω φύγει από το πλατό πίσω και χτυπώ το κεφάλι στον τοίχο. Αρχικά το άκουσε η μαμά μου και ο μπαμπάς μου αλλά μετά το άκουσε κι όλη η Ελλάδα.

Ο σκηνοθέτης έδειχνε πλάνο τη Μαρία Ηλιάκη, η οποία είχε ένα βουρτσάκι και δεν μπορούσε να μιλήσει. Το επόμενο πλάνο είναι η Κλεοπάτρα Πατλάκη, η οποία λέει: πολύ ωραίο σπίτι ο Μάκης Τσέλιος και μετά δε θυμάμαι γιατί εγώ δεν γύρισα αμέσως πίσω. Δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτά που κορόιδευα τόσο καιρό μπορούν να σου συμβούν τόσο πάρα πολύ εύκολα και να γίνεις τόσο μεγάλο ρεζίλι δημοσίως » περιέγραψε με γέλια η Κατερίνα Καραβάτου.

