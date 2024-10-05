Ο ΣΚΑΪ τιμά τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσσα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, και τροποποιεί το πρόγραμμά του, δείχνοντας εκτάκτως απόψε στις 21.00, ένα επεισόδιο από την εκπομπή «Στην υγειά μας ρε παιδιά» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, με κεντρικό καλεσμένο τον μεγάλο δημιουργό, που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Ο Μίμης Πλέσσας διηγείται ιστορίες της ζωής του σε μία βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.

Ηθοποιοί και τραγουδιστές: Μπέσυ Μάλφα, Αντώνης Λουδάρος, Λένα Αλκαίου, Σοφία Βόσσου, Ηλίας Βρεττός, Μπάμπης Βελισσάριος, Πασχάλης Τσαρούχας, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Κώστας Μαρτάκης, Κατερίνα Λιόλιου, Μαυρίκιος Μαυρικίου, Γιάννης Κρητικός και Ευτυχία Φαναριώτη αναλαμβάνουν το μουσικό μέρος της εκπομπής και ερμηνεύουν πολύ γνωστές επιτυχίες του μεγάλου μας συνθέτη.

Συμμετέχουν και μοιράζονται όμορφες στιγμές από το παρελθόν οι: Κώστας Βουτσάς, Άννα Φόνσου, Έρρικα Μπρόγιερ.

Την παρέα συμπληρώνουν οι Λουκίλα Καρέρ, Ελευθερία Ρήγου, Ξανθή Γεωργίου και Πέτρος Ξεκούκης, σε μια εκπομπή που παραπέμπει στη «χρυσή» εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο Μίμης Πλέσσας, βραβευμένος με διεθνείς διακρίσεις μουσικός, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας πέθανε σήμερα, 5 Οκτωβρίου, μία εβδομάδα πριν συμπληρώσει τα 100 του χρόνια.

Γεννημένος στην Αθήνα, φοίτησε στο Λεόντειο Λύκειο και στη συνέχεια σπούδασε Χημεία στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήγε στις ΗΠΑ για συνέχιση των σπουδών του.

Σε μικρή ηλικία έγινε ο πρώτος σολίστ πιάνου στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Το 1952, σε ηλικία 28 ετών, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα και την επόμενη χρονιά κατετάγη πέμπτος πιανίστας στις ΗΠΑ. Το 1952 άρχισε την ενασχόληση του με τη σύνθεση και από το 1956 ως μαέστρος και συνθέτης.

Η καλλιτεχνική και συνθετική του δραστηριότητα καλύπτει όλους τους τομείς της μουσικής, στο θέατρο, τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Έχει συνεργαστεί με πληθώρα κορυφαίων τραγουδιστών, πολλούς από τους οποίους ανέδειξε με τα τραγούδια του. Ασχολήθηκε επίσης με τη σύνθεση μουσικής για ταινίες και θεατρικές παραστάσεις, έχοντας στο ενεργητικό του 104 ταινίες και 70 παραστάσεις.

Αξέχαστες θα μείνουν οι επιτυχίες του Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, Τι σου 'κανα και πίνεις, Τόσα καλοκαίρια, Ποιος το ξέρει, Οι χάντρες, Μα τώρα αγάπη μου, Η Μυρσίνη βάζει τα άσπρα, Απόψε σε θέλω, Μην του μιλάτε του παιδιού, Άμα δείτε το φεγγάρι, Η πρώτη μας νύχτα, Μεθυσ' απόψε το κορίτσι μου, Πρώτη φορά, Τα φιλιά, Έπεφτε βαθιά σιωπή, Χίλιες βραδιές, Του αγοριού η καρδιά, Θα πιω απόψε το φεγγάρι, Ξημερώνει Κυριακή, Κορίτσι στάσου να σου πω, Όλα δικά σου, Είμαι γυναίκα του κεφιού, Πέρα στα παλιά σεράγια, Πρώτη φορά, Έκλαψα χτες, Το κερί μου έλιωσε, Μια με θέλεις μια με διώχνεις, Οι μέρες του καλοκαιριού, Με βρήκε ο ήλιος και πολλές άλλες.

Έγραψε επίσης τη μουσική και τα τραγούδια για την τηλεοπτική σειρά «Τα παιδιά της Νιόβης». Έχει διευθύνει πολλές από τις μεγαλύτερες ορχήστρες στον κόσμο, σε έργα του και διακρίθηκε αφενός για τη θεατρική του προσφορά στο Παρίσι το 1958, και για την κινηματογραφική του στο Εδιμβούργο και τις ΗΠΑ το 1964 και 1965 αντίστοιχα. Αυτών ακολούθησαν πάμπολλες διακρίσεις ελληνικές και ξένες.

Ο Μίμης Πλέσσας υπήρξε ο παραγωγός της ιστορικής ραδιοφωνικής εκπομπής «Σε 30 δευτερόλεπτα» που ήταν μια εκπομπή βράβευσης γνώσεων με διάφορα δώρα (ραδιόφωνα και βιβλία), στη δεκαετία του 1960 - 1970.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.