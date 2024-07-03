Άρης Πλασκασοβίτης: Η μετανάστευση στην Ολλανδία και η νέα ζωή

Τον γνωρίσαμε από το Greek Idol και μάλιστα κατάφερε να φτάσει και στην τελική πεντάδα, από τότε όμως ο Άρης Πλασκασοβίτης έκανε πολλά στον χώρο τόσο του τραγουδιού, όσο και της υποκριτικής συμμετέχοντας σε πολλές παραστάσεις και κυρίως σε πολλά μιούζικαλ, όπως οι Δαίμονες και το Rent.

«Ανέκαθεν αυτό ήταν το όνειρό μου. Οταν ήμουν μικρός, έπαιρνα τα καλαμάκια, τα έκανα χειλόφωνο και έκανα τον Σάκη Ρουβά σε συναυλία. Εδιωχνα τη μαμά μου, την έστελνα για καφέ, έβαζα τον Εκτορα, τον σκύλο μας, να κάτσει δίπλα σε όλα τα άλλα αρκουδάκια, μαξιλάρια και κουκλάκια που έβρισκα και τα έκανα κοινό για να παρακολουθήσουν τη συναυλία μου.

Συνήθως είχα συναυλία σε χορογραφία Φωκά Ευαγγελινού, του μεγάλου χορογράφου των μεγάλων επιτυχιών. Είχα βγάλει playlist με Ρουβά, Βανδή, Βίσση και ξεκινούσε η συναυλία. Ελεγα στo μαξιλάρι και στον σκύλο: Καλησπέρα! Καλωσήρθατε!. Με άκουγαν και οι γείτονες και η μαμά μου, που ήταν συνήθως στη γειτόνισσα, και γελούσαν», έχει πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο παρελθόν.

Κι αν και όταν ξεκίνησε είχε πρόταση να πάει στην Αμερική και στο Μπρόντγουέϊ δεν το τόλμησε και παρέμεινε -τότε- στην Ελλάδα. Τώρα όμως ο Άρης Πλασκασοβίτης πήρε την απόφαση να δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό. Και επέλεξε για βάση του την Ολλανδία όπου και κατοικεί μόνιμα από τον Μάρτιο -αποχωρώντας μάλιστα τότε από το J2US όπου εργαζόταν στα φωνητικά- κάνοντας κάποια ταξίδια στην Ελλάδα για δουλειά.

Μιλώντας άπταιστα αγγλικά αλλά και Γερμανικά (η μητέρα του ήταν γεννημένη και μεγαλωμένη στη Γερμανία και τόσο ο ίδιος όσο και ο αδερφός του μιλάνε τη γλώσσα τέλεια) ο Άρης μετά από περίπου 4 μήνες μόνιμης εγκατάστασης στο Άμστερνταμ έχει πια προσαρμοστεί στη νέα του ζωή σε αυτή την τόσο διαφορετική συνθήκη από την Αθήνα.

Και σιγά σιγά δικτυώνεται και στον χώρο της μουσικής εκεί που είναι και η μεγάλη του αγάπη και σίγουρα το μεγάλο ταλέντο του.

