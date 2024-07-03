Άννα Βίσση: Η αφιέρωση στον Καρβέλα και η ατάκα «Που ήσουν; Φλερτάρεις πάλι;»

Από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της συναυλίες χθες το βράδυ η Άννα Βίσση σε μια βραδιά που όσοι βρέθηκαν εκεί θα θυμούνται για καιρό.

Ντυμένη με ένα μοναδικό σύνολο Balmain και ασημένια μποτάκια η Άννα Βίσση πρόσφερε ένα μοναδικό θέαμα με την ίδια στα καλύτερά της με δίνει τη μία της επιτυχία μετά την άλλη ξεσηκώνοντας όλο τον κόσμο που γέμισε ασφυκτικά τον χώρο για να την απολαύσει.

