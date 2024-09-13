Σάντρα Βουτσά:Πώς σχολίασε τις αποκαλύψεις του Άνθιμου Ανανιάδη για τον πατέρα της Κώστα Βουτσά

Μια συνέντευξη του Άνθιμου Ανανιάδη στο περιοδικό OK! και τον Αστέρη Κασιμάτη αποκάλυψε άγνωστα κομμάτια της ζωής του Κώστα Βουτσά που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια.

Ο Άνθιμος μεγάλωσε έχοντας τον Κώστα Βουτσά ως δεύτερο πατέρα του αφού εκείνος υπήρξε παντρεμένος με τη μητέρα του Εύη Καραγιάννη για πολλά χρόνια και μάλιστα όταν ο ίδιος ήταν ακόμα μικρό παιδί και πραγματικά του φέρθηκε ως μπαμπάς.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.