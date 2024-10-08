Michael Bay: Σε συζητήσεις για τη σκηνοθεσία της ταινίας «Fast and Loose» με τον Will Smith

Ο Γουίλ Σμιθ και ο Μάικλ Μπέι φιλοδοξούν να ξαναβρεθούν μαζί σε μία νέα παραγωγή, σχεδόν, τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη τους συνεργασία στη ταινία «Bad Boys». Σύμφωνα με το Deadline, ο Μπέι βρίσκεται σε συζητήσεις για να σκηνοθετήσει τη νέα ταινία δράσης του Netflix, «Fast and Loose» με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό.

Το «Fast and Loose» επικεντρώνεται σε έναν εγκληματία που χάνει την μνήμη του μετά από μία επίθεση. Στην προσπάθεια του να ενώσει τα κομμάτια της μνήμης του μαθαίνει ότι είχε διπλή ζωή ως μυστικός πράκτορας της CIA.

Το σενάριο υπογράφουν οι Τζο Χόμπερ, Κρις Μπρέμνερ και Έρικ Πίρσον. Στην παραγωγή μαζί με τον πρωταγωνιστή είναι ο Ντέιβιντ Λιτς και η σύζυγός του, Κέλι ΜακKόρμικ. Ο Μπέι συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον ηθοποιό στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο στην αρχική ταινία των «Bad Boys» τον Απρίλιο του 1995. Η εμπορική επιτυχία της ταινίας έφερε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των «Bad Boys II» το 2003, «Bad Boys for Life» το 2020 και «Bad Boys: Ride or Die» το 2024.

