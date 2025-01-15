Τάσος Ξιαρχό: Γιατί τα βάζει με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη;

Ένας από τους καλλιτέχνες που αποφάσισε τελευταία στιγμή -όπως έχει πει- να συμμετέχει στον διαγωνισμό της ΕΡΤ για τη Eurovision ήταν και ο Τάσος Ξιαρχό που έστειλε το δικό του τραγούδι. Τελικά ο χορογράφος αποκλείστηκε παρότι θεωρούσε εαυτόν φαβορί και η αλήθεια είναι ότι δεν το πήρε πολύ καλά. Έκανε μια ανάρτηση στα social όπου δεν έκρυβε την απογοήτευσή του.

Για τον αποκλεισμό του μίλησε στο Breakfast@Star και έβαλε κατά της φημολογούμενης κριτικής επιτροπής του Εθνικού Τελικού

«Μετά τον αποκλεισμό συνειδητοποίησα ότι δεν έχω την ανάγκη να αποδείξω κάτι σε κάποιον. Μπορεί να είμαι 32 αλλά έχω κάνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα όλα αυτά τα χρο΄νια και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα ξαναδήλωνα συμμετοχή αλλά επειδή ξέρω ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα σκεφτόμαστε, έχω κάτι άλλο στον νου μου.

Απαγορεύεται να κλαίμε; Πρέπει να σε κοροϊδεύουν και να σε βρίζουν όλοι; Μακάρι να έκλαιγαν όλοι οι άνθρωποι όταν έπρεπε και να μην το κρατάνε, δεν είναι κακό πράγμα το παράπονο. Πάρα πολλοί άνθρωποι μου έστειλαν μηνύματα και με πήραν τηλέφωνο ότι πήραν δύναμη από μένα. Μήπως αυτός είναι ο influencer στο τέλος της ημέρας, να βοηθάς τους ανθρώπους να ζουν και όχι να αγοράζουν;» είπε για τα stories του μετά τον αποκλεισμό του.

Όσο για τα 12 τραγούδια που πέρασαν, «1-2 είναι ωραία, νομίζω της Κλαυδίας αν και μοιάζει πάρα πολύ με κάποιο άλλο κομμάτι και μου αρέσει της Βαρβάρας. Ελπίζω να κερδίσει η Κλαυδία. Δεν είναι το τραγούδι μόνο, έχουμε ξεχάσει ότι η Eurovision είναι εικόνα. Οι περισσότεροι δεν έχουν ανέβει στην σκηνή με πολύ κόσμο και δεν μπορούν να αντέξουν το live όπως είδαμε και κάποια άλλη καλλιτέχνιδα. Καλά που δεν πήγα και δεν θα τρέχω για 2 βδομάδες σαν τρελός. Θα πάω ως χορογράφος στη Eurovision κάποια στιγμή γιατί έχω συζητήσει με έναν καλλιτέχνη θα αναρωτηθούν γιατί δεν με έστειλαν» είπε στο Breakfast @Star.

«Η Στεφανία ήταν στην κριτική επιτροπή και παραγωγοί φίλοι της διαγωνίστηκαν είναι δυνατόν να μην τα άκουσε; Έπρεπε να γίνει ένας προημιτελικός. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έχει πάρα πολλά χρόνια να εμφανιστεί στον χώρο, πάρα πολλά χρόνια να κάνει κάτι της εποχής μας, θεωρώ ότι όσο καλό άκουσμα κι αν έχει, δεν είναι αξιοκρατικό» είπε για τα μέλη της κριτικής επιτροπής.

Ο χορογράφος τα έβαλε όμως και με το περιβάλλον της Κόνι Μεταξά διότι «δεν την άφησαν οι δικοί της να δηλώσουμε μαζί συμμετοχή στη Eurovision. Πήγαμε στούντιο, γράψαμε και μία μέρα μετά δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Με χαντάκωσε η διαδικασία με τον κ. Πανταζή και την οικογένεια. Εγώ ετοιμαζόμουν δύο μήνες και το πέταξα. Δεν απολογήθηκε η Κόνι, δεν χρειάζεται να απολογηθεί, ίσως καλά που χώρισε» είπε με πικρία.

