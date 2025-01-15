Σήμερα στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη, ο Γιώργος Κουρδής και η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρίσκονται στη Νίσυρο.

Στη Νίσυρο, οι κάτοικοί της κρατούν καλά φυλαγμένο τον επίγειο παράδεισό τους, μας ξεναγούν στο ενεργό ηφαίστειο και μας περιγράφουν τη μοναδική και γεμάτη καθημερινότητά τους. Μια οικογένεια νέων μας εξηγεί γιατί αποφάσισαν να επιστρέψουν στη γενέτειρά τους για να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά τους.

Στο διεθνώς αναγνωρισμένο για την απαράμιλλη ομορφιά του ακριτικό Καστελόριζο συναντούμε άξιους ντόπιους και ξένους, που δηλώνουν την αγάπη για τον τόπο τους. Γνωρίζουμε τον συνταξιούχο γιατρό που παρέχει με αφοσίωση τις υπηρεσίες του, βάζοντας σε δεύτερο πλάνο την οικογένειά του, αλλά και εθελοντές που συλλέγουν τα απορρίμματα.

Πώς είναι η ζωή μέσα σε έναν φάρο; Ο φαροφύλακας, που πέρασε 32 χρόνια στον φάρο της Στρογγύλης, μας ταξιδεύει με τη βάρκα του σε μνήμες και εμπειρίες.

Δείτε το trailer:

