Ιστορία έγραψε στο Παρίσι ο Λευτέρης Πετρούνιας, καθώς έγινε πρώτος ο αθλητής στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων με τρία μετάλλια στο αγώνισμα των κρίκων της ενόργανης γυμναστικής.

Ο τρεις φορές Ολυμπιονίκης επέστρεψε χθες το μεσημέρι στην Αθήνα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να παλέψει να βρεθεί και στους επόμενους Αγώνες που θα διεξαχθούν σε τέσσερα χρόνια στο Λος Άντζελες.

Ο Πετρούνιας, πέρα από σπουδαίος αθλητής, είναι και πατέρας δύο κοριτσιών, που σε αυτή τη διοργάνωση δεν μπορούσε να τα έχει κοντά του και το πρώτο πράγμα που έκανε με την επιστροφή του στην Ελλάδα ήταν να βρεθεί κοντά τους.

Αυτό αποδεικνύει και η φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram και έγραψε: «Επιτέλους επιστροφή. Δύο χρυσά και στη μέση και ένα χάλκινο!».

