Τιτανομαχίες Γαλλία-Γερμανία και ΗΠΑ-Σερβία για δύο θέσεις στον τελικό

Όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνολικά, έτσι και το τουρνουά μπάσκετ που περιλαμβάνουν οδεύει προς το τέλος του. Στο πρόγραμμα της Πέμπτης (08/08) περιλαμβάνονται οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί, που θα κρίνουν το ζευγάρι το οποίο θα αναμετρηθεί την Κυριακή (10/08) στον τελικό.

Ο πρώτος ημιτελικός είναι αυτός μεταξύ της οικοδέσποινας Γαλλίας και της Γερμανίας (18:30, ΕΡΤ3). Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί και στους ομίλους του τουρνουά, με τους Γερμανούς να κάνουν... πάρτι και να επικρατούν 85-71. Παρόλα αυτά, ένα νοκ άουτ παιχνίδι είναι τελείως διαφορετική συνθήκη, επομένως όλα μπορούν να ανατραπούν.

Από τη μία πλευρά, οι «τρικολόρ» με πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, έφτασαν στα ημιτελικά παρόλο που δεν είχαν πείσει καθόλου με την απόδοσή τους στους ομίλους. Η «κόντρα» του Εβάν Φουρνιέ με τον Βενσάν Κολέ δεν φάνηκε να επηρέασε αρνητικά τους Γάλλους, που έκαναν την έκπληξη και απέκλεισαν τον Καναδά, ο οποίος έμοιαζε φαβορί για μετάλλιο.

Πλέον, εκμεταλλευόμενοι την υποστήριξη της έδρας αλλά και την ανεβασμένη τους ψυχολογία, οι Γάλλοι επιθυμούν να βρεθούν για δεύτερη συνεχόμενη φορά μετά το Τόκιο στον τελικό του Ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ, παρόλο που δεν έμοιαζε να οδεύουν προς τέτοια επιτυχία βάσει του πώς ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους.

Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία μοιάζει το φαβορί του ζευγαριού αυτού. Πέρα από την υπεροχή που έδειξε στην πρώτη της αναμέτρηση με τη Γαλλία για τους ομίλους, γενικώς η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ παίζει καταπληκτικά, είναι αήττητη στο τουρνουά και δείχνει έτοιμη για ακόμη ένα μετάλλιο την τελευταία τριετία.

Στα ημιτελικά, τα «πάντσερ» επικράτησαν της Εθνικής μας ομάδας 76-63 και έδειξαν πως μπορούν να βρουν απαντήσεις ακόμη και όταν η αντίπαλη άμυνα τους βάζει πολύ δύσκολα. Η υπεροχή τους στο θέμα του βάθους είναι μεγάλη σε σχέση με τη Γαλλία, επομένως μένει να δικαιώσουν τον τίτλο του φαβορί και να πετύχουν ακόμη μία σπουδαία νίκη.

Ο δεύτερος μεγάλος ημιτελικός είναι αυτός μεταξύ ΗΠΑ και Σερβίας (22:00, ΕΡΤ3). Δύο ακόμη ομάδες που αναμετρήθηκαν και στους ομίλους, με την Team USA να κάνει... πλάκα με σκορ 110-84 και να αποδεικνύει την απόλυτη υπεροχή της σε σχέση με την αντίπαλό της.

Γενικότερα, είναι ένα ερώτημα αν μπορούν οι Αμερικανοί να... χάσουν από κάποιον σε αυτό το τουρνουά. Η ομάδα του Στιβ Κερ μέχρι στιγμής σκορπάει με άνεση 100άρες, και μάλιστα δεν δείχνει καν να έχει πατήσει ακόμη το «γκάζι». Οι ΗΠΑ είναι το απόλυτο φαβορί για το χρυσό και κανείς, εκτός ίσως από τους Γερμανούς, δεν μοιάζει ικανός να τις ανταγωνιστεί.

Από την άλλη, η Σερβία μπορεί να μην εντυπωσιάζει, όμως για μία ακόμη φορά βρέθηκε σε ζώνη μεταλλίων. Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς απέκλεισε στα προημιτελικά την Αυστραλία με επική ανατροπή από το -24 και έδειξε χαρακτήρα, ωστόσο μπροστά της έχει τώρα ένα «απάλευτο» σύνολο από το οποίο μάλιστα διασύρθηκε στην πρώτη αγωνιστική με 110-84. Μοιάζει δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, για τους Σέρβους να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω, όμως εκεί που σταματάει η λογική αρχίζει ο... Νίκολα Γιόκιτς, επομένως όλα είναι πιθανά.

