Tις μαγειρικές του ικανότητες έδειξε για άλλη μια φορά ο Σάκης Ρουβάς που πραγματικά αγαπάει να βρίσκεται στην κουζίνα προετοιμάζοντας νόστιμα πιάτα για την οικογένειά του και δεν το κρύβει.

Στα χνάρια του σεφ αδερφού του Απόστολου Ρουβά, ο Σάκης δοκιμάζει πολλές φορές και δύσκολες συνταγές που του τραβάνε την προσοχή και αυτή τη φορά έφτιαξε περουβιανό φαγητό και μας έδειξε πως.

Βέβαια εκείνος το έφτιαξε σε μεγάλη ποσότητα για όλη την οικογένεια. Δηλαδή για 6 άτομα και το έκανε σε μεγάλο σκεύος. Κανονικά όμως το Causa είναι ατομική μερίδα και σερβίρεται ως ορεκτικό.

Η ιδέα αυτής της συνταγής είναι απλή, αλλά η ιστορία της είναι πολύ πιο περίπλοκη. Το Causa είναι η ισπανική λέξη για την «αιτία» αλλά πιστεύεται ότι προέρχεται από τη λέξη kausay, η οποία προέρχεται από την ιθαγενή γλώσσα των Άνδεων Κέτσουα.

