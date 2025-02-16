Αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη είχε η «Παρέα» του Γιώργου Κουβαρά, το βράδυ του Σαββάτου, από το οποίο ασφαλώς δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η μεγάλη του αγαπημένη, Άννα Βαγενά.

Η ηθοποιός και σύζυγος του Λουκιανού Κηλαηδόνη γύρισε τον χρόνο πίσω, θυμήθηκε την πρώτη τους γνωριμία το καλοκαίρι του 1972, στα τελευταία γυρίσματα της εμβληματικής ταινίας «Το Προξενιό της Άννας», και μίλησε για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα του.

Στη ροή της βραδιάς, ωστόσο, ο Γιώργος Κουβαράς συγκίνησε πάρα πολύ την Άννα Βαγενά όταν ερμήνευσε ένα ανέκδοτο τραγούδι του αείμνηστου συντρόφου της, το «Εμείς οι δυο». «Ξέρω ότι σου αρέσει πολύ και το αγαπάς και θα προσπαθήσω, παρότι είναι ανέκδοτο, όσο μπορώ να σου το τραγουδήσω», της είπε χαρακτηριστικά.

Έτσι, όσο ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής τραγουδούσε τα λόγια του εν λόγω κομματιού, η Άννα Βαγενά δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Στο τέλος του τραγουδιού, δε, πήρε για λίγο το μικρόφωνο και ερμήνευσε κι εκείνη δυο στίχους. Την έντονη συναισθηματική φόρτιση της Άννας Βαγενά ακολούθησαν και οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι, ενώ η κόρη της ξέσπασε και εκείνη σε δάκρυα.

