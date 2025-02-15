Καληφώνη-Μάστορας: Με μια φωτογραφία βάζουν τέλος στις φήμες κρίσης

Kυρίως μετά το πολυσυζητημένο επεισόδιο με τη σύλληψη του Χρήστου Μάστορα για οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ. Ότι η σχέση τους μετά από αυτό περνάει για άλλη μια φορά κρίση (είχε περάσει και μια σίγουρη πέρυσι την άνοιξη αλλά την ξεπέρασαν και ήταν καλύτερα από ποτέ).

Διαβάστε ακόμα : Εριέττα Κούρκουλου: «Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας και ίσως και η σχέση μας εάν ήμασταν “κανονικοί”»

Φαίνεται όμως πως ήταν όλο fake news ή τουλάχιστον ακόμα κι αν περάσαν κάποια δυσκολία -που τουλάχιστον από τη στάση της Γαρυφαλλιάς δεν φάνηκε- τέλειωσε τσακ μπαμ. Πάντως χθες το βράδυ η Γαρυφαλλιά πέρασε πρώτα κατεβαίνονατς με ταξί από το καμαρίνι του Χρήστου Μάστορα στο Έναστρον αφού εκείνος δούλευε φυσικά κανονικά τη βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου και με τα τριαντάφυλλα να φαίνονται πίσω της πρόσταρε μια πολύ τρυφερή και αυθόρμητη φωτογραφία τους που της φιλάει τρυφερά το χέρι ενώ τον έχει αγκαλιά...

Και φυσικά η ίδια χαμογελάει με την καρδιά της τρισευτυχισμένη. Βέβαια, δεν έμεινε στο μαγαζί. Πήγε λίγο πιο κάτω, μισό χιλιόμετρο περίπου στο Fuzz Club για να παρακολουθήσει τη Special Valentine παράσταση της Χρυσηίδας Γκαγκούτη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.