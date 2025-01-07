Από το βορειότερο σημείο της Ελλάδας, έκανε πρεμιέρα χθες, 6 Ιανουαρίου, η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». 1.171.789 τηλεθεατές παρακολούθησαν για τουλάχιστον 1’ λεπτό την εκπομπή, σημειώνοντας 15,1% ποσοστό τηλεθέασης στο γενικό σύνολο, ενώ και οι χρήστες των social media έδειξαν την προτίμησή τους στο νέο εγχείρημα, γράφοντας θετικά σχόλια.

Δείτε το trailer:

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής ζωντανά από το Ορμένιο Έβρου αποτύπωσαν την καθημερινότητα και τα προβλήματα που βιώνουν οι κάτοικοι του ακριτικού Έβρου. Το δημογραφικό, η ερημοποίηση, η έλλειψη υποδομών είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που ανέδειξε η κάμερα της εκπομπής στην πρεμιέρα της. Όμως, ο ακριτικός Έβρος είναι οι συγκλονιστικές εικόνες της περιοχής και κυρίως οι κάτοικοί του που, παρά τις δυσκολίες, παραμένουν, κρατούν ζωντανά τα χωριά, φυλάνε τα σύνορα της χώρας μας και μοιράζονται τις ιστορίες τους. Ανθρώπινες, αισιόδοξες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν, δίνοντας βήμα στους Έλληνες της περιφέρειας.

Σήμερα στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το οδοιπορικό στον Έβρο και πηγαίνει στο πολυτραγουδισμένο Διδυμότειχο, γυρίζει πίσω ενάμιση χρόνο και περπατά στο πονεμένο Δάσος της Δαδιάς. Τι άφησε πίσω της η γιγάντια φωτιά του 2023 πέρα από αποκαΐδια; Μιλώντας με τους ανθρώπους, που γνωρίζουν όσο τίποτα τον Δρυμό, αποκαλύπτουμε τι απειλεί ακόμα αυτήν την έκταση που άλλοτε έδινε ζωή σε όλον τον Έβρο.

Πάμε στο Σουφλί της μετάξης, παίζουμε κάτσμπολ με τις Εβρίτισσες αθλήτριες και διασκεδάζουμε με τους ντόπιους. Γυρίζοντας στο Διδυμότειχο, συναντάμε τον Ολυμπιονίκη μας Κώστα Γκατσιούδη, για να μας πει πώς κάποιος μπορεί επί μήνες να κάνει προπόνηση στα… σκοτεινά.

Ακόμη, ζωντανές συνδέσεις με το χωριό Δραβίσκο Σερρών, το Νυμφαίο και ένα συγκλονιστικό οδοιπορικό στο Απολιθωμένο Δάσος του Έβρου.

Προηγούμενο Επόμενο

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

#OpouYparxeiEllada

www.facebook.com/opouyparxeiellada

www.instagram.com/opouyparxeiellada

x.com/opouyparxiellas

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.