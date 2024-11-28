Λογαριασμός
Ανδρέας Λαγός: Τι αποκάλυψε ο διάσημος chef για τη συνεργασία του με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας

Έχει συμβόλαιο και φυσικά και ρήτρα εχεμύθειας

Γι’ αυτό και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα για τη συγκεκριμένη συνεργασία του ο γνωστός chef Ανδρέας Λαγός, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

«Έχω μπουχτίσει με τις μαγειρικές στα social media, δεν μπορώ άλλο. Πολλοί με ρωτάνε «γιατί δεν κάνεις TikTok;». Το προσπάθησα αλλά με τόση πληροφορία, όλοι πλέον μαγειρεύουν, τι θα προσφέρω εγώ; Ακολουθώ λογαριασμούς από όλο τον κόσμο αλλά υπάρχει μία υπερβολή» είπε αρχικά ο Ανδρέα Λαγός για τα social media και συνέχισε:

«Η μεγάλη μου αγάπη είναι η επαφή με τη φύση, το απολαμβάνω. Είναι ένα φάρμακο αυτό, είναι ψυχοθεραπεία για μένα το να κλαδεύω, να μαζεύω καρπούς και να τα μαγειρεύω».

Ενώ όταν ο Φώτης Σεργουλόπουλος τον ρώτησε ανοιχτά για το συμβόλαιό του με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας εκείνος απάντησε:

«Το συμβόλαιό μου με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας ήταν και στη Νότια Γαλλία και στο Λονδίνο. Αυτή είναι η πληροφορία, λεπτομέρειες δεν χρειάζονται.
Έτρωγαν υγιεινή μεσογειακή ελληνική κουζίνα. Φακές, φάβα και τέτοια πράγματα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι τους μαγείρευα χωρίς αλάτι για τα παιδιά και χωρίς ζάχαρη».

Πηγή: womenonly

