Survivor στον ΣΚΑΪ: Μυστικά, ψέματα και ασυλίες

Όλα έχουν αλλάξει φέτος στο Survivor στον ΣΚΑΪ και οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη.

Η Χριστιάνα Γρηγοράσκου δεν επιλέχθηκε από καμία ομάδα και θέλησε να αποχωρήσει.

Ωστόσο, η αποχώρηση της Γεσθημανής άνοιξε την πόρτα της επανεισόδου της Χριστιάνας στο παιχνίδι.

Η ψηφοφορία για το μη έμπιστο άτομο ανά ομάδα έφερε την Εκατερίνα και την Χριστιάνα στη Σκηνή των Διαπραγματεύσεων.

Η κρυφή τους συμφωνία τους έδωσε ένα σημείωμα που οδηγεί σε ένα κρυμμένο τοτέμ ατομικής ασυλίας….

Πώς θα αντιδράσουν οι δύο ομάδες όταν ανακαλύψουν το ψέμα που τους έχουν πει τα δύο κορίτσια;

Θα καταφέρουν οι δύο Survivors να ανακαλύψουν το κρυμμένο τοτέμ εγκαίρως;

Απόψε, Τίγρεις και Αετοί μπαίνουν στο στίβο μάχης διεκδικώντας ένα έπαθλο φαγητού.

Σημαντικότερο όμως είναι το αγώνισμα ατομικής ασυλίας που ακολουθεί!

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

