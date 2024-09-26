Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Όταν λέτε σε έναν άνθρωπο πως πάχυνε, είναι σαν να του καρφώνετε ένα μικρό καρφάκι»

Την προσπάθεια του να χάσει βάρος, τη μάχη του με τα κιλά και τη γνωστή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του στην προσπάθειά του να χάσει οπωσδήποτε βάρος, μίλησε σήμερα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο παρουσιαστής έχει αποκαλύψει και στο παρελθόν πως πήρε κάποια φαρμακευτική αγωγή που τον έκανε εξαιρετικά νευρικό και δυνητικά επικίνδυνο για τους γύρω του και ήταν η σύντροφός του Νάνσυ Αντωνίου εκείνη που ουσιαστικά τον έκανε να καταλάβει ότι πλέον έχει ξεφύγει και τα έκοψε.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.