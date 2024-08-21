Χριστίνα Μπόμπα: Το άλμπουμ του ταξιδιού στο Όσλο και το περιεχόμενο της τσάντας της

Δεν διάλεξαν καθόλου τυχαία τις πόλεις που θα επισκεφθούν η Χριστίνα Μπόμπα με την πεθερά, την κουνιάδα της, τη μητέρα της και τις δίδυμες κόρες της. Ξεκίνησαν από το Όσλο όπου έχει και Μουσείο Ψευδαισθήσεων ο μπαμπάς Σάκης Τανιμανίδης και στη συνέχεια πήγαν με το τρένο στο Μπέργκεν όπου σύμφωνα με τα πλάνα τους είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης για να εξερευνήσουν τα Νορβηγικά Φιορδ.

Και εκεί που πήγαν οι εικόνες είναι μαγικές. Αν φυσικά τους ευνοήσει ο καιρός που στη Βόρεια Ευρώπη δεν είναι πάντα ηλιόλουστος.

