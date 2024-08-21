Ο Άρης Σοϊλέδης ζει τον έρωτά του με τη Μαριλίνα έχοντας στο μπράτσο του την Αντωνά

Και ο Άρης Σοϊλέδης έχει πολλά tattoos πάνω του και όλα με ιδιαίτερη σημασία για εκείνον. Και ήταν το 2020 στα δύο χρόνια σχέσης με τη Μαρία Αντωνά και όντας σίγουρος τότε πως είναι η γυναίκα της ζωής του που αποφάσισε να κάνει το πρόσωπό της στο μπράτσο του!

Μεγάλο tattoo, δεν το χάνεις. Και αυτό ήταν και το βασικό σχόλιο του κόσμου στις φωτογραφίες που ανεβάζει με τη νυν αγαπημένη του Μαριλίνα Κυπαρίσση στη Μύκονο όπου εργάζεται εκείνη και ο Άρης βρίσκεται συνέχεια για να είναι μαζί της.

