Η εβδομάδα του τελικού ξεκινάει δυναμικά καθώς όλοι γνωρίζουν πως μία λάθος κίνηση ή μία κακή επίδοση μπορεί να τους θέσει εκτός της διεκδίκησης του μεγάλου επάθλου.

Οι στρατηγικές παίρνουν φωτιά και καμία συμμαχία δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Τα πηγαδάκια στις καλύβες και τα υπονοούμενα εκνευρίζουν ορισμένους Survivors που προσπαθούν να καταλάβουν τι σχέδια μπορεί να καταστρώνονται εις βάρος τους.

Απόψε, η μονομαχία θα είναι πιο σκληρή από ποτέ αφού θα οδηγήσει στην αποχώρηση δύο Survivors! Για ποιους το όνειρο για το μεγάλο έπαθλο θα τελειώσει απόψε;

Δείτε το τρέιλερ:

