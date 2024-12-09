Λογαριασμός
Χρυσές Σφαίρες: Όλες οι υποψηφιότητες για το 2025 - Σαρώνει η ταινία «Emilia Perez» και το «The Bear»

Δείτε όλες τις υποψηφιότητες ανά κατηγορία - Στις 5 Ιανουαρίου θα μεταδοθεί η τελετή απονομής με οικοδέσποινα τη Νίκι Γκλέιζερ

Χρυσές Σφαίρες 2025

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2025 ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα. 

Οι ταινίες που διεκδικούν την πρωτιά για το καλύτερο δράμα είναι οι εξής: "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Part Two", "Nickel Boys" και "September 5". 

Η ταινία "Emilia Perez" του Netflix προηγείται όλων των υποψηφίων ταινιών με συνολικά 10 υποψηφιότητες. Βραβείο διεκδικούν οι: Selena Gomez, Zoe Saldaña και Karla Sofia Gascon και ο  Jacques Audiard για σκηνοθεσία και σενάριο. 

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το "The Bear" έχει πέντε κορυφαίες υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων για τις ερμηνείες των Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach και Liza Colon-Zayas

Αντίστοιχα, η κατηγορία μιούζικαλ/κωμωδία αποτελείται από τις ταινίες:"Anora", "Challengers", "Emilia Pérez", "A Real Pain", "The Substance" και "Wicked".

Υπενθυμίζεται πως η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2025, με οικοδέσποινα τη Νίκι Γκλέιζερ, θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS την Κυριακή 5 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες ανά κατηγορία:

Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά - Δράμα

  • Donald Glover, “Mr. and Mrs. Smith”
  • Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent” (Apple TV+) 
  • Gary Oldman, “Slow Horses” (Apple TV+) 
  • Eddie Redmayne, “The Day of the Jackal” 
  • Hiroyuki Sanada, “Shōgun” (FX) 
  • Billy Bob Thornton, “Landman” (Paramount+) 

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική σε κινηματογραφική ταινία

  • “Conclave” (Focus Features) 
  • “The Brutalist” (A24) 
  • The Wild Robot
  • “Emilia Pérez” (Netflix) 
  • “Challengers” 
  • “Dune: Part Two” (Warner Bros.) 

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά περιορισμένης διάρκειας, ανθολογία ή κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε για την τηλεόραση

  • “Baby Reindeer” (Netflix) 
  • “Disclaimer” (Apple TV+) 
  • “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (Netflix) 
  • “The Penguin” (HBO/Max) 
  • “Ripley” 
  • “True Detective: Night Country” (HBO/Max) 

Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία - μιούζικαλ ή κωμωδία

  • Jesse Eisenberg, “A Real Pain” (Searchlight Pictures) 
  • Hugh Grant, “Heretic” 
  • Gabriel LaBelle, “Saturday Night” (Sony Pictures) 
  • Jesse Plemons, “Kinds of Kindness” (Searchlight Pictures) 
  • Glen Powell, “Hit Man” (Netflix) 
  • Sebastian Stan, “A Different Man” (A24) Liza Colón-Zayas, “The Bear” (FX) 

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο στην τηλεόραση

  • Liza Colón-Zayas, “The Bear” (FX) 
  • Hannah Einbinder, “Hacks” (HBO | Max) 
  • Dakota Fanning, “Ripley”
  • Jessica Gunning, “Baby Reindeer” (Netflix) 
  • Allison Janney, “The Diplomat”
  • Kali Reis, “True Detective: Night Country” (HBO | Max) 

Καλύτερη κινηματογραφική ταινία – σε μη αγγλική γλώσσα

  • “All We Imagine as Light”
  • “Emilia Pérez”
  • “The Girl With the Needle”
  • “I’m Still Here”
  • “The Seed of the Sacred Fig”
  • “Vermiglio”

Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο στην τηλεόραση

  • Tadanobu Asano, “Shōgun“ 
  • Javier Bardem, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (Netflix) 
  • Harrison Ford, “Shrinking” (Apple TV+) 
  • Jack Lowden, “Slow Horses” (Apple TV+) 
  • Diego Luna, “La Maquina”
  • Ebon Moss-Bachrach, “The Bear” (FX) 

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι - Ταινία

  • “The Last Showgirl” (Roadside Attractions), “Beautiful That Way” by Miley Cyrus, Lykke Li, and Andrew Wyatt 
  • “Compress/Repress” from “Challengers” 
  • “Emilia Pérez” (Netflix), “El Mal” by Clément Ducol, Camille and Jacques Audiard 
  • “Better Man” (Paramount Pictures) — “Forbidden Road” by Robbie Williams, Freddy Wexler & Sacha Skarbek 
  • “Kiss the Sky” from “The Wild Robot”
  • “Emilia Pérez” (Netflix), “Mi Camino” by Clément Ducol and Camille 

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά - μιούζικαλ ή κωμωδία

  • Kristen Bell, “Nobody Wants This” (Netflix) 
  • Quinta Brunson, “Abbott Elementary” (ABC) 
  • Ayo Edebiri, “The Bear” ‘(FX) 
  • Selena Gomez, “Only Murders in the Building” (Hulu) 
  • Kathryn Hahn, “Agatha All Along” (Disney+) 
  • Jean Smart, “Hacks” (HBO/Max) 

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε σειρά περιορισμένης διάρκειας, ανθολογία ή κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε για την τηλεόραση

  • Cate Blanchett, “Disclaimer” (Apple TV+) 
  • Jodie Foster, “True Detective: Night Country” (HBO | Max) 
  • Cristin Milioti, “The Penguin” (HBO/Max) 
  • Sofía Vergara, “Griselda” (Netflix) 
  • Naomi Watts, “Feud: Capote vs. the Swans”
  • Kate Winslet, “The Regime” (HBO/Max) 

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

  • “Flow” (Janus Films/Sideshow) 
  • “Inside Out 2”
  • “Memoir of a Snail” (IFC Films) 
  • “Moana 2”
  • “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” (Netflix) 
  • “The Wild Robot”

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο σε κινηματογραφική ταινία

  • Selena Gomez, “Emilia Pérez” (Netflix) 
  • Ariana Grande, “Wicked” (Universal Pictures) 
  • Felicity Jones, “The Brutalist”
  • Margaret Qualley, “The Substance” 
  • Isabella Rossellini, “Conclave” 
  • Zoe Saldaña, “Emilia Pérez” (Netflix) 

Καλύτερο σενάριο

  • “Emilia Pérez” (Netflix), Jacques Audiard 
  • “Anora” (Neon), Sean Baker 
  • “The Brutalist” (A24), Brady Corbet, Mona Fastvold 
  • “A Real Pain” (Searchlight Pictures), Jesse Eisenberg 
  • “The Substance” (Mubi), Coralie Fargeat 
  • “Conclave” (Focus Features), Peter Straughan 

Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά, μιούζικαλ ή κωμωδία

  • Adam Brody, “Nobody Wants This” 
  • Ted Danson, “A Man on the Inside”
  • Steve Martin, “Only Murders in the Building” (Hulu) 
  • Jason Segel, “Shrinking” 
  • Martin Short, “Only Murders in the Building” (Hulu) 
  • Jeremy Allen White, “The Bear” (FX) 

Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε σειρά περιορισμένης διάρκειας, ανθολογία ή κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε για την τηλεόραση

  • Colin Farrell, “The Penguin” (HBO | Max) 
  • Richard Gadd, “Baby Reindeer” (Netflix) 
  • Kevin Kline, “Disclaimer” (Apple TV+) 
  • Cooper Koch, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” 
  • Ewan McGregor, “A Gentleman in Moscow”
  • Andrew Scott, “Ripley” (Netflix) 

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά - Δράμα

  • Kathy Bates, “Matlock” (CBS) 
  • Emma D’Arcy, “House of the Dragon” 
  • Maya Erskine, “Mr. and Mrs. Smith” 
  • Keira Knightley, “Black Doves” (Netflix) 
  • Keri Russell, “The Diplomat” (Netflix) 
  • Anna Sawai, “Shōgun” (FX) 

Καλύτερη σκηνοθεσία

  • Jacques Audiard, “Emilia Pérez” (Netflix) 
  • Sean Baker, “Anora” (Neon) 
  • Edward Berger, “Conclave” (Focus Features) 
  • Brady Corbet, “The Brutalist” (A24) 
  • Coralie Fargeat, “The Substance” 
  • Payal Kapadia, “All We Imagine as Light”

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά - Δράμα

  • “The Day of the Jackal”
  • “The Diplomat” (Netflix) 
  • “Mr. and Mrs. Smith” 
  • “Shōgun” (FX) 
  • “Slow Horses” 
  • “Squid Game” (Netflix) 

Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο σε κινηματογραφική ταινία

  • Yura Borisov, “Anora” 
  • Kieran Culkin, “A Real Pain” (Searchlight Pictures) 
  • Edward Norton, “A Complete Unknown”
  • Guy Pearce, “The Brutalist” (A24) 
  • Jeremy Strong, “The Apprentice” (Briarcliff Entertainment) 
  • Denzel Washington, “Gladiator II” (Paramount Pictures) 

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία - μιούζικαλ ή κωμωδία

  • Amy Adams, “Nightbitch” 
  • Cynthia Erivo, “Wicked” (Universal Pictures) 
  • Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez” (Netflix) 
  • Mikey Madison, “Anora” (Neon) 
  • Demi Moore, “The Substance” (Mubi) 
  • Zendaya, “Challengers” (Amazon MGM Studios) 

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά - Μιούζικαλ ή κωμωδία

  • “Abbott Elementary” (ABC) 
  • “The Bear” ‘(FX) 
  • “The Gentlemen”
  • “Hacks” (HBO/Max) 
  • “Nobody Wants This” (Netflix) 
  • “Only Murders in the Building” (Hulu) 

Κινηματογραφικά και εισπρακτικά επιτεύγματα

  • Alien: Romulus
  • “Beetlejuice Beetlejuice”  
  • “Deadpool & Wolverine”
  • “Gladiator 2”
  • “Inside Out 2”
  • Twisters
  • Wicked
  • The Wild Robot

Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία - Δράμα

  • Jamie Foxx, “What Had Happened Was”
  • Nikki Glaser, “Someday You’ll Die” (HBO | Max) 
  • Seth Meyers, “Dad Man Walking”
  • Adam Sandler, “Love You” (Netflix) 
  • Ali Wong, “Single Lady” (Netflix) 
  • Ramy Youssef, “More Feelings” (HBO | Max) 

Καλύτερη ερμηνεία ηθοποιού σε κινηματογραφική ταινία - Δράμα

  • Adrien Brody, “The Brutalist” (A24) 
  • Timothée Chalamet, “A Complete Unknown” (Searchlight Pictures) 
  • Daniel Craig, “Queer” (A24) 
  • Colman Domingo, “Sing Sing” (A24) 
  • Ralph Fiennes, “Conclave” (Focus Features) 
  • Sebastian Stan, “The Apprentice” 

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία – Δράμα

  • Pamela Anderson, “The Last Showgirl” 
  • Angelina Jolie, “Maria” (Netflix) 
  • Nicole Kidman, “Babygirl” (A24) 
  • Tilda Swinton, “The Room Next Door” (Sony Pictures Classics) 
  • Fernanda Torres, “I’m Still Here” (Sony Pictures Classics) 
  • Kate Winslet, “Lee” 

Καλύτερη κινηματογραφική ταινία - μιούζικαλ ή κωμωδία

  • “Anora” (Neon) 
  • “Challengers” (Amazon MGM) 
  • “Emilia Pérez” (Netflix) 
  • “A Real Pain” (Searchlight Pictures) 
  • “The Substance” 
  • “Wicked” (Universal Pictures) 

Καλύτερη κινηματογραφική ταινία – Δράμα

  • “The Brutalist” (A24) 
  • “A Complete Unknown” (Searchlight Pictures) 
  • “Conclave” (Focus Features) 
  • “Dune: Part Two” (Warner Bros.) 
  • “Nickel Boys”
  • “September 5”
