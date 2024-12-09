Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2025 ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα.
Οι ταινίες που διεκδικούν την πρωτιά για το καλύτερο δράμα είναι οι εξής: "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Part Two", "Nickel Boys" και "September 5".
Η ταινία "Emilia Perez" του Netflix προηγείται όλων των υποψηφίων ταινιών με συνολικά 10 υποψηφιότητες. Βραβείο διεκδικούν οι: Selena Gomez, Zoe Saldaña και Karla Sofia Gascon και ο Jacques Audiard για σκηνοθεσία και σενάριο.
Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το "The Bear" έχει πέντε κορυφαίες υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων για τις ερμηνείες των Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach και Liza Colon-Zayas
Αντίστοιχα, η κατηγορία μιούζικαλ/κωμωδία αποτελείται από τις ταινίες:"Anora", "Challengers", "Emilia Pérez", "A Real Pain", "The Substance" και "Wicked".
Υπενθυμίζεται πως η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2025, με οικοδέσποινα τη Νίκι Γκλέιζερ, θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS την Κυριακή 5 Ιανουαρίου.
Αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες ανά κατηγορία:
Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά - Δράμα
- Donald Glover, “Mr. and Mrs. Smith”
- Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent” (Apple TV+)
- Gary Oldman, “Slow Horses” (Apple TV+)
- Eddie Redmayne, “The Day of the Jackal”
- Hiroyuki Sanada, “Shōgun” (FX)
- Billy Bob Thornton, “Landman” (Paramount+)
Καλύτερη πρωτότυπη μουσική σε κινηματογραφική ταινία
- “Conclave” (Focus Features)
- “The Brutalist” (A24)
- The Wild Robot
- “Emilia Pérez” (Netflix)
- “Challengers”
- “Dune: Part Two” (Warner Bros.)
Καλύτερη τηλεοπτική σειρά περιορισμένης διάρκειας, ανθολογία ή κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε για την τηλεόραση
- “Baby Reindeer” (Netflix)
- “Disclaimer” (Apple TV+)
- “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (Netflix)
- “The Penguin” (HBO/Max)
- “Ripley”
- “True Detective: Night Country” (HBO/Max)
Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία - μιούζικαλ ή κωμωδία
- Jesse Eisenberg, “A Real Pain” (Searchlight Pictures)
- Hugh Grant, “Heretic”
- Gabriel LaBelle, “Saturday Night” (Sony Pictures)
- Jesse Plemons, “Kinds of Kindness” (Searchlight Pictures)
- Glen Powell, “Hit Man” (Netflix)
- Sebastian Stan, “A Different Man” (A24) Liza Colón-Zayas, “The Bear” (FX)
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο στην τηλεόραση
- Liza Colón-Zayas, “The Bear” (FX)
- Hannah Einbinder, “Hacks” (HBO | Max)
- Dakota Fanning, “Ripley”
- Jessica Gunning, “Baby Reindeer” (Netflix)
- Allison Janney, “The Diplomat”
- Kali Reis, “True Detective: Night Country” (HBO | Max)
Καλύτερη κινηματογραφική ταινία – σε μη αγγλική γλώσσα
- “All We Imagine as Light”
- “Emilia Pérez”
- “The Girl With the Needle”
- “I’m Still Here”
- “The Seed of the Sacred Fig”
- “Vermiglio”
Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο στην τηλεόραση
- Tadanobu Asano, “Shōgun“
- Javier Bardem, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (Netflix)
- Harrison Ford, “Shrinking” (Apple TV+)
- Jack Lowden, “Slow Horses” (Apple TV+)
- Diego Luna, “La Maquina”
- Ebon Moss-Bachrach, “The Bear” (FX)
Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι - Ταινία
- “The Last Showgirl” (Roadside Attractions), “Beautiful That Way” by Miley Cyrus, Lykke Li, and Andrew Wyatt
- “Compress/Repress” from “Challengers”
- “Emilia Pérez” (Netflix), “El Mal” by Clément Ducol, Camille and Jacques Audiard
- “Better Man” (Paramount Pictures) — “Forbidden Road” by Robbie Williams, Freddy Wexler & Sacha Skarbek
- “Kiss the Sky” from “The Wild Robot”
- “Emilia Pérez” (Netflix), “Mi Camino” by Clément Ducol and Camille
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά - μιούζικαλ ή κωμωδία
- Kristen Bell, “Nobody Wants This” (Netflix)
- Quinta Brunson, “Abbott Elementary” (ABC)
- Ayo Edebiri, “The Bear” ‘(FX)
- Selena Gomez, “Only Murders in the Building” (Hulu)
- Kathryn Hahn, “Agatha All Along” (Disney+)
- Jean Smart, “Hacks” (HBO/Max)
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε σειρά περιορισμένης διάρκειας, ανθολογία ή κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε για την τηλεόραση
- Cate Blanchett, “Disclaimer” (Apple TV+)
- Jodie Foster, “True Detective: Night Country” (HBO | Max)
- Cristin Milioti, “The Penguin” (HBO/Max)
- Sofía Vergara, “Griselda” (Netflix)
- Naomi Watts, “Feud: Capote vs. the Swans”
- Kate Winslet, “The Regime” (HBO/Max)
Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων
- “Flow” (Janus Films/Sideshow)
- “Inside Out 2”
- “Memoir of a Snail” (IFC Films)
- “Moana 2”
- “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” (Netflix)
- “The Wild Robot”
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο σε κινηματογραφική ταινία
- Selena Gomez, “Emilia Pérez” (Netflix)
- Ariana Grande, “Wicked” (Universal Pictures)
- Felicity Jones, “The Brutalist”
- Margaret Qualley, “The Substance”
- Isabella Rossellini, “Conclave”
- Zoe Saldaña, “Emilia Pérez” (Netflix)
Καλύτερο σενάριο
- “Emilia Pérez” (Netflix), Jacques Audiard
- “Anora” (Neon), Sean Baker
- “The Brutalist” (A24), Brady Corbet, Mona Fastvold
- “A Real Pain” (Searchlight Pictures), Jesse Eisenberg
- “The Substance” (Mubi), Coralie Fargeat
- “Conclave” (Focus Features), Peter Straughan
Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά, μιούζικαλ ή κωμωδία
- Adam Brody, “Nobody Wants This”
- Ted Danson, “A Man on the Inside”
- Steve Martin, “Only Murders in the Building” (Hulu)
- Jason Segel, “Shrinking”
- Martin Short, “Only Murders in the Building” (Hulu)
- Jeremy Allen White, “The Bear” (FX)
Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε σειρά περιορισμένης διάρκειας, ανθολογία ή κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε για την τηλεόραση
- Colin Farrell, “The Penguin” (HBO | Max)
- Richard Gadd, “Baby Reindeer” (Netflix)
- Kevin Kline, “Disclaimer” (Apple TV+)
- Cooper Koch, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”
- Ewan McGregor, “A Gentleman in Moscow”
- Andrew Scott, “Ripley” (Netflix)
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά - Δράμα
- Kathy Bates, “Matlock” (CBS)
- Emma D’Arcy, “House of the Dragon”
- Maya Erskine, “Mr. and Mrs. Smith”
- Keira Knightley, “Black Doves” (Netflix)
- Keri Russell, “The Diplomat” (Netflix)
- Anna Sawai, “Shōgun” (FX)
Καλύτερη σκηνοθεσία
- Jacques Audiard, “Emilia Pérez” (Netflix)
- Sean Baker, “Anora” (Neon)
- Edward Berger, “Conclave” (Focus Features)
- Brady Corbet, “The Brutalist” (A24)
- Coralie Fargeat, “The Substance”
- Payal Kapadia, “All We Imagine as Light”
Καλύτερη τηλεοπτική σειρά - Δράμα
- “The Day of the Jackal”
- “The Diplomat” (Netflix)
- “Mr. and Mrs. Smith”
- “Shōgun” (FX)
- “Slow Horses”
- “Squid Game” (Netflix)
Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο σε κινηματογραφική ταινία
- Yura Borisov, “Anora”
- Kieran Culkin, “A Real Pain” (Searchlight Pictures)
- Edward Norton, “A Complete Unknown”
- Guy Pearce, “The Brutalist” (A24)
- Jeremy Strong, “The Apprentice” (Briarcliff Entertainment)
- Denzel Washington, “Gladiator II” (Paramount Pictures)
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία - μιούζικαλ ή κωμωδία
- Amy Adams, “Nightbitch”
- Cynthia Erivo, “Wicked” (Universal Pictures)
- Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez” (Netflix)
- Mikey Madison, “Anora” (Neon)
- Demi Moore, “The Substance” (Mubi)
- Zendaya, “Challengers” (Amazon MGM Studios)
Καλύτερη τηλεοπτική σειρά - Μιούζικαλ ή κωμωδία
- “Abbott Elementary” (ABC)
- “The Bear” ‘(FX)
- “The Gentlemen”
- “Hacks” (HBO/Max)
- “Nobody Wants This” (Netflix)
- “Only Murders in the Building” (Hulu)
Κινηματογραφικά και εισπρακτικά επιτεύγματα
- Alien: Romulus
- “Beetlejuice Beetlejuice”
- “Deadpool & Wolverine”
- “Gladiator 2”
- “Inside Out 2”
- Twisters
- Wicked
- The Wild Robot
Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία - Δράμα
- Jamie Foxx, “What Had Happened Was”
- Nikki Glaser, “Someday You’ll Die” (HBO | Max)
- Seth Meyers, “Dad Man Walking”
- Adam Sandler, “Love You” (Netflix)
- Ali Wong, “Single Lady” (Netflix)
- Ramy Youssef, “More Feelings” (HBO | Max)
Καλύτερη ερμηνεία ηθοποιού σε κινηματογραφική ταινία - Δράμα
- Adrien Brody, “The Brutalist” (A24)
- Timothée Chalamet, “A Complete Unknown” (Searchlight Pictures)
- Daniel Craig, “Queer” (A24)
- Colman Domingo, “Sing Sing” (A24)
- Ralph Fiennes, “Conclave” (Focus Features)
- Sebastian Stan, “The Apprentice”
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία – Δράμα
- Pamela Anderson, “The Last Showgirl”
- Angelina Jolie, “Maria” (Netflix)
- Nicole Kidman, “Babygirl” (A24)
- Tilda Swinton, “The Room Next Door” (Sony Pictures Classics)
- Fernanda Torres, “I’m Still Here” (Sony Pictures Classics)
- Kate Winslet, “Lee”
Καλύτερη κινηματογραφική ταινία - μιούζικαλ ή κωμωδία
- “Anora” (Neon)
- “Challengers” (Amazon MGM)
- “Emilia Pérez” (Netflix)
- “A Real Pain” (Searchlight Pictures)
- “The Substance”
- “Wicked” (Universal Pictures)
Καλύτερη κινηματογραφική ταινία – Δράμα
- “The Brutalist” (A24)
- “A Complete Unknown” (Searchlight Pictures)
- “Conclave” (Focus Features)
- “Dune: Part Two” (Warner Bros.)
- “Nickel Boys”
- “September 5”
