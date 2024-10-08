Σοφία Μουτίδου για κάποιες εκπομπές: «Φαίνεται παιδιά. Μη λέτε ψέματα. Είναι κάτι που φαίνεται»

Με το θέμα των ημερών, δηλαδή το βγάλσιμο της μπλούζας της Ματούλας Ζαμάνη ασχολήθηκε και η Σοφία Μουτίδου σε βίντεο που ανέβασε στο προσωπικό της κανάλι στο YouTube. Η ηθοποιός που επικοινωνεί τακτικά με τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο εκφράστηκε ανοιχτά για όλο τον χαμό που έγινε τόσο socialμηντιακά, όσο και τηλεοπτικά με την κίνηση της τραγουδίστριας και τα χιλιάδες σχόλια.

«Τι συμβαίνει άραγε στο μυαλό των ανθρώπων όταν ένας υπέρβαρος άνθρωπος πετάει την μπλούζα του πάνω σε μια σκηνή, ως καλλιτέχνης, στην υπόκλιση, πριν ή οπουδήποτε μες το σόου του, δείχνοντας το σώμα του;

Οι άνθρωποι χωρίζονται σε πάρα πολλές κατηγορίες και με πάρα πολλά παρελθόντα. Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του για τον εαυτό του και τη γνώμη του για τους άλλους.

Το λέω πάρα πολύ συχνά στην παράστασή μου, αρκεί να μην παίρνει ένα διαδικτυακό στυλό και γράφει δημόσια εξευτελιστικά σχόλια» είπε η Σοφία Μουτίδου και συνέχισε:

«Το κοινό που είναι τέλειο και καλλίγραμο, είναι θεοί και έχουν λύσει τα προβλήματα της ζωής τους και λένε: «Καλά δεν ντράπηκες; Είναι δυνατόν; Ποιος ήθελε να σε δει;». Θα απαντήσω πολύ γρήγορα όλο το κοινό που είναι εκεί.

Υπάρχει ένα κοινό που τιμά τη συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα και κάθε καλλιτέχνη, το οποίο πληρώνει ένα κόμιστρο, δεν το βλέπει δωρεάν στο Internet, κάνει την τιμή, αφιερώνει ένα βράδυ του για τον καλλιτέχνη που αγαπά. Τον καλλιτέχνη που αγαπά – το λέω και από την πλευρά του καλλιτέχνη και από την πλευρά του κοινού – δεν αγαπάμε κάποιον για την εμφάνισή του, για τα ρούχα που φοράει, δεν αγαπάμε κάποιον για την εικόνα του, αγαπάμε κάποιον για αυτό που φέρει.

Δεν είναι ότι μας χάλασε που η Ματούλα Ζαμάνη πέταξε τη μπλούζα της στο κοινό και είχε περίσσια κιλά. Είναι που αυτό κάτι ακούμπησε μέσα μας. Κάθε φορά που μας θορυβεί μια πράξη κάποιου, έχει να κάνει με το μέσα μας.

Αν μια πράξη κάποιου σε κάνει να βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου το οποίο είναι επιθετικό, επιφυλακτικό, τότε κάτι συμβαίνει με εσένα, όχι με τη Ματούλα, όχι με τη μπλούζα της, όχι με το σώμα της»

Και στη συνέχεια ξέσπασε κατά κάποιων τηλεοπτικών εκπομπών λέγοντας:

Και θα παρακαλούσα στα αλήθεια κάποιες εκπομπές που κατά καιρούς έχουν κατακρεουργήσει τους υπέρβαρους, να μην παίρνουν τώρα το μέρος τους – το αυτονόητο, politically correct – μέρος, μόνο και μόνο για να χρυσώσουν το χάπι, χωρίς να πιστεύουν αυτό που λένε.

Φαίνεται παιδιά. Μη λέτε ψέματα. Είναι κάτι που φαίνεται. Επικοινωνούν τα ασυνείδητά μας με κάποιον περίεργο τρόπο. Όταν λες ψέματα δημόσια ότι δεν είναι δυνατό να κατηγορείτε τον καλλιτέχνη αυτόν, ενώ έχεις κάνει άλλες 3 εκπομπές πίσω και η φωνή σου, η χροιά σου, η κοσμοθεωρία σου είναι ενάντια στην πράξη αυτή, φαίνεται» συνέχισε για τις εκπομπές».

