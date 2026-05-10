Survivor: Η μεταφραφική περίοδος συνεχίζεται

Η μεταγραφική περίοδος, που είχε ξεκινήσει με την αλλαγή ομάδας στους Μιχάλη Σηφάκη και Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, συνεχίζεται στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Κυριακή 10 Μαΐου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με νέες μετακινήσεις!

Η αποχώρηση της Μαντίσα Τσότα δείχνει να επηρεάζει σε βάθος την Κόκκινη ομάδα. Ο Αλέξανδρος Benzy Καραντώνης μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις θέτει ως στόχο του την αποχώρηση του Μιχάλη Σηφάκη και της Μιλένας Σδρένια. Θα βρει συμμάχους στις προθέσεις του; Και στους Μπλε, όμως, σχολιάζεται έντονα η στάση του Μιχάλη την ώρα της αποχώρησης και τα λόγια που είπε στη Μαντίσα…

Το πρώτο αγώνισμα ομαδικής ασυλίας φέρνει τις δύο ομάδες στο στίβο μάχης. Μόνο που πριν από το αγώνισμα, μία ανακοίνωση φέρνει αναστάτωση στους Κόκκινους και τους Μπλε. Η μεταγραφική περίοδος συνεχίζεται και έχει έρθει η ώρα για νέες μετακινήσεις! Η μπαντάνα κάποιων αλλάζει χρώμα… Οι αλλαγές οδηγούν σε νέες παρέες και οι στρατηγικές αναπροσαρμόζονται!

Στο Συμβούλιο του νησιού, η ηττημένη ομάδα θα κληθεί να δώσει την πρώτη υποψηφιότητα. Ποιο όνομα θα βγει από την κάλπη;

