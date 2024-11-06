Survivor - Χαμός για το έπαθλο: Κέρδισαν τα μπουρίτο, αλλά τους πήραν τα μισά και τους το έβγαλαν ξινό

Σημαντική νίκη και φαγητό για τους πεινασμένους Πράσινους. Η ομάδα στάθηκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες έφτασε γρήγορα στη νίκη. Ωστόσο ήδη αμέσως μετά τη

λήξη του αγώνα άρχιζαν να σχηματίζονται πηγαδάκια σχετικά με το αν θα πρέπει να τηρηθεί μια προηγούμενη συμφωνία Ρηγάκη - Νίνο, σύμφωνα με την οποία οι Πράσινοι οφείλουν στους Κίτρινους το

μισό από το επόμενο διπλό τους έπαθλο.





Μπροστά στον Γιώργο Λιανό η Γεωργία εξέφρασε την ανακούφισή της παρά την ήττα γιατί η ομάδα της υπολόγιζε ότι θα λάβει το ένα από τα δύο μπουρίτο. Οι Πράσινοι ωστόσο είχαν διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας ότι το έπαθλο δεν ήταν εύκολο να διαιρεθεί στα δύο καθώς περιείχε και χυμό. Οι δύο ομάδες διαφώνησαν έντονα και ξεκίνησε καυγάς.



Τελικά η λογική επικράτησε και οι Πράσινοι δέχθηκαν να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα.

Πηγή: skai.gr

