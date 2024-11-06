Survivor - Λύγισε ο Νίνο: «Έχω περάσει  μεγάλα   διαστήματα   μακριά   από   τους γονείς μου, έτρεχα σαν... μην πω τι»

Ο Νίνο σε μια κατάθεση ψυχής για τα παιδικά του χρόνια, τους ‘’βιολογικούς’’ του γονείς αλλά και για την οικογένεια που ο ίδιος επέλεξε να δημιουργήσει. Στεναχωριέται με τις προτεραιότητες που ο ίδιος είχε θέσει αφού ο πρωταθλητισμός χρειάζεται αρκετές θυσίες.



Συγκινείται αναπολώντας στιγμές με τους αγαπημένους του ανθρώπους και αναθεωρεί το...νόημα της ζωής. «Έχω περάσει μεγάλα διαστήματα μακριά από τους γονείς μου, έτρεχα σαν ... μην πω τι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.