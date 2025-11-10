2,5 εκατ. τηλεθεατές παρακολούθησαν κάθε επεισόδιο του «The Voice of Greece»

Για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο (08-09/11), το «The Voice of Greece» διατήρησε τη δυναμική του και, ταυτόχρονα, την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 27,6% και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 22,7%. 2.294.642 τηλεθεατές συντονίστηκαν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ έστω για 1’. Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, το «The Voice of Greece» βρέθηκε και πάλι στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 18,8% και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 16,4%. 2.278.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το μουσικό πρόγραμμα έστω για 1’.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε σε υψηλές θέσεις στο Χ και τις δύο ημέρες, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν τις ερμηνείες των διαγωνιζόμενων αλλά και τα ξεχωριστά acts των coaches.

Με την πρώτη συναρπαστική φάση των Blind Auditions να βρίσκεται στην τελική ευθεία, ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης και οι τέσσερις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, από αυτή την εβδομάδα δίνουν... τριπλό ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό.

Τώρα, και την Παρασκευή έχει «The Voice of Greece»!

«THE VOICE OF GREECE»: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.