Η Μπιγιονσέ με 11 υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy 2025 για το Cowboy Carter

Η Μπιγιονσέ θα είναι το μεγάλο φαβορί της τελετής απονομής των βραβείων Γκράμι, τη 2α Φεβρουαρίου του 2025 στο Λος Άντζελες, καθώς είναι υποψήφια σε 11 κατηγορίες για το άλμπουμ της "Cowboy Carter", έναν φόρο τιμής στις αφροαμερικανικές ρίζες της κάντρι μουσικής, ανακοίνωσε σήμερα η Recording Academy.

Η διάσημη τραγουδίστρια θα αναμετρηθεί με την άλλη βεντέτα της αμερικανικής μουσικής σκηνής Τέιλορ Σουίφτ, ιδίως στην κατηγορία του καλύτερου άλμπουμ, όπως και με τα νέα αστέρια της ποπ μουσικής Charli XCX, Chappell Roan και Σαμπρίνα Κάρμπεντερ.

Η Beyoncé θα είναι υποψήφια στην κατηγορία του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς αλλά και σε εκείνη του καλύτερου κάντρι άλμπουμ, κάτι το αξιοσημείωτο, καθώς ο δίσκος της αυτός πρόσφατα περιφρονήθηκε από τις υποψηφιότητες στα Country Music Awards.

Με το σινγκλ "Texas Hold 'Em" και το άλμπουμ "Cowboy Carter", η «Queen B» αναδείχθηκε στην πρώτη μαύρη καλλιτέχνιδα που κατέκτησε την κορυφή των σχετικών κατατάξεων του Billboard για την κάντρι μουσική.

Πέραν της επιτυχίας που έχει ήδη καταγράψει, το "Cowboy Carter", το οποίο περιλαμβάνει ήδη το κλασσικό "Jolene" της απόλυτης σταρ της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον, έχει πυροδοτήσει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με τη θέση των Αφροαμερικανών στην ιστορία της κάντρι, με το είδος αυτό να συνδέεται κυρίως με λευκούς και συντηρητικούς μουσικούς.

Έχοντας συγκεντρώσει 11 υποψηφιότητες, προηγείται των Charli XCX, Μπίλι Άιλις, Κέντρικ Λαμάρ και Post Malone, που έχουν εξασφαλίσει 7 υποψηφιότητες, κατόπιν των Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Chappell Roan και Τέιλορ Σουίφτ, που διαγωνίζονται σε 6 κατηγορίες.

Η 67η τελετή απονομής των Grammy Awards θα διεξαχθεί τη 2α Φεβρουαρίου του 2025 στο Λος Άντζελες, δύο εβδομάδες μετά την ορκωμοσία στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ.

