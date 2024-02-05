Λογαριασμός
Survivor 2024 στον Σκάι: Aυτή είναι η αλλαγή στους κανόνες του παιχνιδιού

Τι ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός

Μια αλλαγή στους κανόνες όσον αφορά τα αγωνίσματα ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι.

«Όσον αφορά τα πιθανά πέναλτι που μπορούν να προκύψουν στον σημερινό αγώνα, να ενημερώσω ότι πλέον η επιλογή φύλου είναι ελεύθερη. Σας δεσμεύει άντρας να παίξει με άντρα και γυναίκα με γυναίκα», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, λίγο πριν ξεκίνησε το παιχνίδι για την δεύτερη ασυλία.

Πηγή: skai.gr

