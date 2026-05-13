Street Party με τον Pepper 96.6

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party.
Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας.
Tην Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, στην Πλατεία Καρύτση, το Second Story και το Bless me father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που θα μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής & γιορτής.
Στα decks θα βρεθούν οι Raise, Seemo, Caelina, Bkey, Kayo και Synthbeat.
Κυριακή 17 Μαΐου @ 18:00 - 23:00
Ραντεβού στην πλατεία.
Είσοδος ελεύθερη
Χορηγός: ΔΕΗ
