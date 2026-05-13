Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Street Party με τον Pepper 96.6

Eίσοδος ελεύθερη

pepper

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party.

Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας.

Tην Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, στην Πλατεία Καρύτση, το Second Story και το Bless me father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που θα μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής & γιορτής.

Στα decks θα βρεθούν οι Raise, Seemo, Caelina, Bkey, Kayo και Synthbeat.

Κυριακή 17 Μαΐου @ 18:00 - 23:00
Ραντεβού στην πλατεία. 
Είσοδος ελεύθερη

Χορηγός: ΔΕΗ

Τον Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει.
Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark