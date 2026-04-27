«Στο χιλιοστό»: Νέα σειρά ντοκιμαντέρ των Ελένη Βαρβιτσιώτη- Βικτώριας Δενδρινού

Τι πραγματικά συνέβη το 2015; Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ; Και ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν όχι μόνο το μέλλον της χώρας, αλλά και την πορεία της ίδιας της Ευρώπης;

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 21.00, και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα, ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων «Στο Χιλιοστό», από τις δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, βασισμένη στο best seller βιβλίο τους, «Η Τελευταία Μπλόφα».

Μια σειρά με ρυθμό πολιτικού θρίλερ, που επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο της ελληνικής κρίσης - τότε που οι αποφάσεις λαμβάνονταν στο παρά ένα και η έκβαση παρέμενε αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Δέκα χρόνια μετά, οι πρωταγωνιστές σπάνε τη σιωπή τους. Πολιτικοί, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, διπλωμάτες και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα, αποκαλύπτοντας όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ δημόσια: τις συγκρούσεις, τα παρασκήνια, τα λάθη και τα διλήμματα που καθόρισαν την πορεία της χώρας. Για πρώτη φορά, έρχονται στο φως άγνωστες πτυχές των διαπραγματεύσεων: τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, συγκρούσεις με την Άνγκελα Μέρκελ, αλλά και το αναλυτικό σχέδιο των δανειστών σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ που μέχρι πρότινος βρισκόταν καλά φυλαγμένο στο «κελάρι» του συγγραφέα του.

Η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δενδρινού, ως δημιουργοί, δεν αφηγούνται απλώς την ιστορία — την έζησαν. Ως ανταποκρίτριες στις Βρυξέλλες το 2015, κατέγραφαν σε πραγματικό χρόνο τις διαπραγματεύσεις, σε μια περίοδο όπου κάθε απόφαση μπορούσε να αλλάξει την έκβαση.

Από την Αθήνα στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, τη Ρώμη, την Ουάσινγκτον, και σε άλλες γωνιές του κόσμου, η σειρά ακολουθεί το νήμα των εξελίξεων μέσα από δεκάδες συνεντεύξεις και σπάνιο αρχειακό υλικό, ανασυνθέτοντας βήμα προς βήμα την πορεία προς το καλοκαίρι που άλλαξε τα πάντα. Πέρα από τα γεγονότα της εποχής εκείνης, η σειρά προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε μία σειρά από ερωτήματα που αφορούν όλη την εμπειρία της κρίσης: Γιατί ήταν τόσο σκληρό το ΔΝΤ; Ποια ήταν τα μεγαλύτερα λάθη των δανειστών; Τι ήθελε τελικά το Βερολίνο; Γιατί η εμπειρία της Ελλάδας ήταν τόσο πιο επίπονη σε σχέση με τις άλλες χώρες που ήταν σε μνημόνιο; Τι έμαθε η Ευρώπη από την ελληνική κρίση, και πως άλλαξε το ευρώ;

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» αφηγείται αυτή την ιστορία - μια ιστορία που εκτυλίχθηκε πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά επηρέασε εκατομμύρια ζωές.

Επεισόδιο 1 - «Ποιος Κολυμπάει Γυμνός;»

Ιανουάριος 2015. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, πυροδοτεί ένα εκρηκτικό μείγμα ελπίδας, προσδοκίας και αβεβαιότητας. Η νέα κυβέρνηση υπόσχεται να ανατρέψει τα πάντα. Όμως, μία απρόβλεπτη πορεία μόλις ξεκινά.

Οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού ταξιδεύουν από την Αθήνα στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και την Ουάσιγκτον, εξασφαλίζοντας μοναδική πρόσβαση στους πρωταγωνιστές της κρίσης του 2015 και καταγράφοντας το παρασκήνιο των πιο σημαντικών αποφάσεων.

Το πρώτο επεισόδιο ανατρέχει στην άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τις αφηγήσεις κεντρικών προσώπων όπως οι Νίκος Παππάς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης Λαφαζάνης και Γιώργος Σταθάκης, και τις πρώτες, κρίσιμες κινήσεις μιας κυβέρνησης που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Την ίδια στιγμή η Ευρώπη είναι σε αναμονή. Πρωταγωνιστές, όπως ο τότε επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, o ευρωπαίος αξιωματούχος Τόμας Βίζερ και άλλα κεντρικά πρόσωπα σε Βρυξέλλες και Βερολίνο αποκαλύπτουν τις προσδοκίες, τις επιφυλάξεις αλλά και την ανησυχία των εταίρων όσο προετοιμάζονταν να γνωρίσουν μια νέα κυβέρνηση με συγκρουσιακή διάθεση.

Στο επίκεντρο, ο νέος υπουργός οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης ταράζει τα νερά από τις πρώτες κιόλας μέρες. Η πρώτη του επαφή με τους εκπροσώπους της Ευρωζώνης και η περιβόητη συνέντευξη τύπου με τον Ντάισελμπλουμ στην Αθήνα παραμένει ακόμα και σήμερα ως η πλέον χαρακτηριστική στιγμή των δραματικών μηνών που θα ακολουθήσουν.

Καθώς η αρχική ευφορία μετατρέπεται σε ένταση και οι ισορροπίες δοκιμάζονται, ένα ερώτημα κυριαρχεί: ποιος μπλοφάρει και ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος;

Δείτε το trailer:

#StoXiliosto



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.