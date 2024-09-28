Χρήστος Σπανός: Ο αιώνιος έφηβος, το Άκρως Οικογενειακόν και η κόρη του Μαρίνα

Από την ημέρα που ο Χρήστος Σπανός μας συστήθηκε τηλεοπτικά ως ο έφηβος γιος του Γιάννη Μπέζου στην τεράστια επιτυχία "Άκρως Οικογενειακόν" -μια σειρά που ακόμα και στις επαναλήεψεις της 21 χρόνια μετά - κάνει νούμερα, πάνω του δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Είναι και το πείραγμα που του κάνουν όλοι Ενώ μέχρι και που έγινε γνωστή η κόρη του Μαρίνα ως τραγουδίστρια με το "Ταξίδι" που σαρώνει, έχει πει πως πολλοί τους θεωρούσαν ζευγάρι όταν κυκλοφορούσαν μαζί.

Ο Χρήστος Σπανός, που φέτος πρωταγωνιστεί στο Grand Hotel μίλησε στον Παναγιώτη Βαζαίο και το Λοιπόν που κυκλοφορεί για το μυστικό της νεότητας και αν το έχει ανακαλύψει, την κόρη του αλλά και το αν ποτέ του έγινε πρόταση να επιστρέψει το Άκρως Οικογενειακόν.

-Μετάνιωσες ποτέ που έγινες ηθοποιός; Επειδή το επάγγελμά σου έχει μεγάλη ανασφάλεια…

Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που αγαπάει. Ήταν ξεκάθαρη επιλογή μου να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα. Αυτό που προσπαθώ με το πέρασμα των χρόνων, είναι πλέον να μπορώ να επιλέγω τις δουλειές μου και τους συνεργάτες μου. Είμαι σχεδόν 50 χρονών και θέλω να κάνω όμορφες συνεργασίες και δουλειές που με ευχαριστούν ψυχικά.

-Μου λες ότι είσαι σχεδόν 50 ετών και όπως σε παρατηρώ, δεν μπορώ να το πιστέψω, αφού η εικόνα σου είναι πολύ νεανική. Θα μας αποκαλύψεις το μυστικό της αιώνιας νεότητάς σου;

Δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Ούτε μπότοξ έχω κάνει ούτε τίποτα, όπως επίσης δεν βάφω και τα μαλλιά μου. Είναι θέμα dna πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι ένας άντρας αν δεν χάσει τα μαλλιά του και δεν πάρει κιλά, μπορεί να διατηρεί την εικόνα του ίδια για πολλά χρόνια. Δεν πίνω γενικά και προσπαθώ να προσέχω όσο μπορώ, κάνοντας γυμναστική και προσέχοντας τη διατροφή μου.

-Σε αγχώνει το γεγονός ότι και η κόρη σου ασχολείται με τον καλλιτεχνικό χώρο;

Τι να με αγχώνει; Καθόλου. Η Μαρίνα έχει σπουδάσει και ηθοποιός, αλλά ακολούθησε τον δρόμο του τραγουδιού. Είμαι χαρούμενος που κάνει αυτό που αγαπάει, που το χαίρεται. Της αρέσει να φτιάχνει ιστορίες μέσα από τους στίχους της και να τις ερμηνεύει στο κοινό. Εγώ είμαι και από τους ηθοποιούς που αγαπάω τον χώρο μου και τη δουλειά μου, οπότε δεν με άγχωσε ποτέ το γεγονός ότι και η Μαρίνα μπήκε στη δουλειά αυτή.

-Σου φέρθηκε καλά ο χώρος εσένα προσωπικά;

Ήμουν από τους τυχερός και δεν απογοητεύτηκα. Έκανα καλές συνεργασίες με αξιόλογους συναδέλφους. Δεν ήμουν ποτέ και υπερφιλόδοξος. Επειδή έγινα αναγνωρίσιμος από πολύ μικρός, μετά με ενδιέφερε να κάνω ωραίες δουλειές με καλούς συνεργάτες. Επίσης ήθελα να κάνω οικογένεια και να φτιάξω τον δικό μου πυρήνα. Δεν ζήτησα κάτι και δεν μου δόθηκε. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά που έχω κάνει και έχω ζήσει μέχρι στιγμής.

-Έγινες αναγνωρίσιμος όπως λες σε πολύ μικρή ηλικία. Σου έγινε ποτέ η πρόταση για να επιστρέψει το «Άκρως Οικογενειακόν»;

Είχε γίνει η πρόταση, αλλά δεν υπήρξε καμία διάθεση από κανέναν μας για να επιστρέψει η σειρά. Κάθε πράγμα πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Δεν ξέρω στο σήμερα πώς θα ήταν. Βλέπουμε ότι την τελευταία τριετία δύσκολα γίνονται κωμωδίες.

-Με τον Γιάννη Μπέζο έχετε καλές σχέσεις;

Πάντα είχα καλές σχέσεις με τον Γιάννη. Εμένα μου φέρθηκε από την αρχή πολύ πατρικά. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Μπέζο. Όταν δουλεύαμε μαζί, ήταν πάντα δίπλα μου και με συμβούλευε για όλα. Ακόμη και χρόνια μετά τη συνεργασία μας στη σειρά, εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο και τον ρωτούσα για τις προτάσεις που είχα, να μου πει τη γνώμη του.

