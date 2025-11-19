Ο Χάρης Βαφειάς και η Μαριάντα Πιερίδη μπαίνουν «Στην Αγκαλιά του Φάνη» την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 23.30, στον ΣΚΑΪ και μας ταξιδεύουν μουσικά και όχι μόνο!

Ο Χάρης Βαφειάς είναι πλοιοκτήτης με έντονη τηλεοπτική παρουσία και έρχεται «Στην Αγκαλιά του Φάνη» γιατί πολύ απλά του το υποσχέθηκε. Η ιστορία του Έλληνα «μάγου», όπως τον αποκαλούν, έχει πολλά ενδιαφέροντα σημεία καθώς ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στα 17 με το πρώτο του μπάρκο. Η εμπειρία του από τις θάλασσες ξυπνά πολλά ερωτήματα στον Φάνη όπως το «υπάρχουν γοργόνες»; Η απάντηση αιφνιδιάζει! Πώς προκύπτει το τηλεφωνικό ραπάρισμα από τον… FY; Ποιο είναι το χειρότερο δώρο που έχει δεχτεί ο Χάρης Βαφειάς; Θα καταφέρει ο Φάνης να το ξεπεράσει με το συλλεκτικό βινύλιο που θα του χαρίσει;

Να «βάλει φαντασία» επιχειρεί η Μαριάντα Πιερίδη με το που πατάει το πόδι της στο πλατό του late night show και τα καταφέρνει! Ο Φάνης Λαμπρόπουλος της ζητάει το λόγο που έμεινε μακριά από τους fans της για ένα χρονικό διάστημα και της ζητάει να μοιραστεί μαζί του αναμνήσεις από την εποχή που τα νυχτερινά κέντρα λειτουργούσαν καθημερινά! Πώς ήταν να κάνεις δέκα εμφανίσεις την ημέρα και ποια είναι η χειρότερη συνεργασία στην οποία έχει υπάρξει; Ο Φάνης θέλει να μάθει περισσότερα για την γιόγκα και η Μαριάντα αναλαμβάνει να τον εκπαιδεύσει ή τουλάχιστον προσπαθεί… Από αυτή την αγκαλιά όμως κανείς δεν φεύγει με άδεια χέρια. Ο Φάνης δοκιμάζει και κερνάει τη Μαριάντα κέικ για… σκύλους!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Πηγή: skai.gr

