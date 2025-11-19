Το «The Floor», το πιο φανταστικό και απρόβλεπτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, έρχεται για ακόμη μία εβδομάδα στον ΣΚΑΪ. Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21.00, 50 παίκτες συνεχίζουν την πορεία τους, ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους και το παιχνίδι κορυφώνεται!

Κάποιοι από τους παίκτες είναι αποφασισμένοι να γράψουν τη δική τους ιστορία. Άλλοι παρατηρούν προσεκτικά τους διπλανούς τους, οι οποίοι όμως εμπνέουν φόβο. Η Μαρία (10 τετράγωνα), ο Χρίστος Χ. (8 τετράγωνα), ο Αχιλλέας και ο Κώστας (7 τετράγωνα ο καθένας) έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Έχουν όμως λόγο να φοβούνται; Η απάντηση, μετά το προηγούμενο επεισόδιο, είναι ναι! Στο «The Floor», κανείς δεν μπορεί να ηρεμήσει για πολλή ώρα...

Στο νέο επεισόδιο, η Μαρία με επιθετική τακτική ξεδιπλώνει ηγετικό χαρακτήρα. Επιλέγει να μείνει στην ασφάλεια του «The Floor» και, ταυτόχρονα, στη διάθεση όλων όσων θέλουν να τα βάλουν μαζί της. Η τυχαία επιλογή φέρνει στο προσκήνιο μια παίκτρια, η οποία πιστεύει ότι «το θάρρος και το θράσος θα με φέρει ένα βήμα κοντά στη νίκη».

Ένας άλλος παίκτης προκαλεί τον Αχιλλέα σε μονομαχία στην κατηγορία «Βότανα & Μπαχαρικά». Θα καταφέρει να βγάλει εκτός παιχνιδιού ένα από τα μεγάλα φαβορί;

Ακολουθούν κι άλλες δυναμικές μονομαχίες γνώσεων! Μία από αυτές φέρνει αντιμέτωπους δύο νέους παίκτες και έναν να νικάει και να φτάνει τα 9 τετράγωνα. Στη συνέχεια, επιλέγει να μονομαχήσει με ένα από τα μεγάλα φαβορί. Μόνο που το φαβορί όχι μόνο νικάει (spoiler!), αλλά πηγαίνει στην κορυφή με 17 τετράγωνα!

Ποιοι νέοι παίκτες θα αποκτήσουν από 2 τετράγωνα στο «The Floor» και ποιοι –με τις καλύτερες επιδόσεις- θα ξαναβρεθούν αντιμέτωποι, διεκδικώντας τις 2.000 ευρώ του επεισοδίου;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Δείτε το trailer εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.