«Στην Αγκαλιά του Φάνη» καλεσμένοι η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Γιώργος Καραμίχος - Δείτε το trailer

Η σεζόν «Στην Αγκαλιά του Φάνη» κλείνει με ένα απολαυστικό επεισόδιο την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 23:45, στον ΣΚΑΪ. 118 καλεσμένοι αποδέχτηκαν την πρόκληση, μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες και χάρισαν μοναδικά στιγμιότυπα σε αυτό το ξεχωριστό late night show. Στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχεται δύο ταλαντούχους ηθοποιούς, την Ελισάβετ Μουτάφη και τον Γιώργο Καραμίχο.

Την ιδιαίτερη εκτίμηση που τρέφει για την τηλεόραση εκφράζει η Ελισάβετ Μουτάφη, στη συνέντευξή της στον Φάνη, τονίζοντας πως δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο για τον οποίο ορισμένοι ηθοποιοί υιοθετούν διαφορετική στάση. Μεταξύ των όσων μοιράζεται, είναι και το γεγονός ότι την έχει σκηνοθετήσει ο Γιώργος Λάνθιμος, στην αρχή της καριέρας του! Ποια είναι η γνώμη της για τα ριμέικ παλαιότερων επιτυχημένων σειρών; Θα ήθελε να συνεργαστεί τηλεοπτικά με τον σύζυγό της; Ποιος ρόλος, που αρχικά ήταν να υποδυθεί εκείνη, κατέληξε σε άλλη ηθοποιό;

Έχοντας μία μακρά πορεία στο χώρο των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, εντός και εκτός συνόρων, ο Γιώργος Καραμίχος «ξεναγεί» τον Φάνη στον κόσμο των παραγωγών του εξωτερικού. Ο ηθοποιός αποκαλύπτει πως στην πρώτη του οντισιόν πήγε κατά λάθος και αυτό συνέβη πριν ακόμα συνειδητοποιήσει την επαγγελματική κατεύθυνση που ήθελε να ακολουθήσει! Πως ήταν η εμπειρία της παρουσίασης τηλεοπτικού παιχνιδιού; Η αγάπη του για τα ζώα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του και ο Γιώργος Καραμίχος μιλάει για αυτό. Το life coaching του ηθοποιού στον Φάνη παίρνει… απρόσμενη τροπή, ενώ ο παρουσιαστής έχει ετοιμάσει για τον ίδιο ένα πολύ ξεχωριστό και χρήσιμο δώρο! Θα το χρησιμοποιήσει;

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

#StinAgkaliaTouFani

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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