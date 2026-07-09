«Νόμοι της καρδιάς»: Σεργκέν και Σανέμ φιλιούνται - Δείτε το trailer

Η απρόσμενη επιστροφή του Φαρούκ ανοίγει παλιές πληγές για τις αδελφές Τζεβχέρ, την ώρα που η Αζρά καλείται να διαχειριστεί μια νέα, επαγγελματική υπόθεση.

Παράλληλα, μια βραδιά που ξεκινά σε γιορτινό κλίμα θα εξελιχθεί σε πεδίο έντασης, καθώς η ζήλια, οι παρεξηγήσεις και οι κρυφές επιθυμίες οδηγούν σε μια παρορμητική κίνηση με απρόβλεπτες συνέπειες στο νέο επεισόδιο της σειράς «Νόμοι της καρδιάς», που θα μεταδοθεί σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ.

Η επανεμφάνιση του πατέρα τους, Φαρούκ, τον οποίο θεωρούσαν εδώ και χρόνια νεκρό, φέρνει τα πάνω κάτω για τις τρεις αδελφές Τζεβχέρ και φυσικά και για τη μητέρα τους. Η Γκιουνές, ως η μικρότερη και πιο ευαίσθητη από όλες, προσπαθεί να πείσει τις αδελφές της να τον βάλουν ξανά στη ζωή τους ή τουλάχιστον να τον ακούσουν. Εκείνες όμως, δεν είναι ακόμα έτοιμες για κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, η Αζρά αναλαμβάνει άλλο ένα διαζύγιο που θα της ξυπνήσει επώδυνες μνήμες από τον χωρισμό των γονιών της.

Τέλος, το εταιρικό εορταστικό δείπνο που οργανώνει για τους υπαλλήλους του ο κ. Ερμάν, ο νέος εργοδότης της Αζρά, τη φέρνει στο ίδιο τραπέζι με τον σύζυγό της και τον Γιλντιρίμ. Ο Σεργκέν πιστεύει πως ο Γιλντιρίμ θέλει κάτι παραπάνω από την Αζρά κι έτσι αφήνει τη ζήλια του να τον παρασύρει σε μια παρόρμηση που θα αποδειχθεί καταστροφική.

Δείτε εδώ το αποκλειστικό Sneak Preview.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.