Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πόζες με την κουνιάδα της στην Αρχαία Κόρινθο

Στην Αρχαία Κόρινθο περνά τις μέρες του Πάσχα η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με όλη την οικογένεια του συζύγου της, Θεμιστοκλή Σοφού.

Ήδη η παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει και ανεβάζει φωτογραφίες από την περιοχή που είναι ανθισμένη ενώ η ίδια ήδη έχει τη λάμψη της πρώτης ξεκούρασης μετά από τους πρώτους απαιτητικούς μήνες του 2025 και λίγο πριν τελείωσει η τηλεοπτική σεζόν.

Για την ίδια μάλιστα αυτή η σεζόν θεωρείται από τις πιο επιτυχημένες όχι τόσο στα νούμερα όσο στο γεγονός ότι κατάφερε να ανανεώσει το συμβόλαιό της με τον Alpha με τους όρους που ήθελε αλλά και να κρατήσει την ομάδα του Happy Day ενωμένη -και ίδια- παρά τα όποια σύννεφα είχαν διαφανεί στις διαπραγματεύσεις των συνεργατών της.

Από τις φωτογραφίες που ανέβασε πάντως, εκείνη που τραβά τα βλέμματα είναι με την κουνιάδα της, την Αγγελική Σοφού, την οποία βλέπουμε σπάνια στις αναρτήσεις της παρουσιάστριας.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει μπει σε οικογένεια νομικών αφού και η αδελφή του συζύγου της είναι διαπρεπής δικηγόρος αλλά και μητέρα 3 παιδιών.

