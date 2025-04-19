Η Σερένα Γουίλιαμς αναλαμβάνει την εκτελεστική παραγωγή της νέας σειράς «Carrie Soto Is Back»

Το Netflix προχωρά στην ανάπτυξη της νέας δραματικής σειράς «Carrie Soto is Back», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τέιλορ Τζένκινς Ριντ (Taylor Jenkins Reid) με φόντο τον κόσμο του επαγγελματικού τένις, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline.

Σημαντική προσθήκη στο πρότζεκτ αποτελεί η συμμετοχή της θρυλικής τενίστριας Σερένα Γουίλιαμς (Serena Williams), η οποία αναλαμβάνει ρόλο εκτελεστικής παραγωγού μέσω των εταιρειών Fifth Season και Picturestart.

Σε σενάριο και εκτελεστική παραγωγή της Αμάντα Κέιτ Σούμαν (Amanda Kate Shuman) η σειρά «Carrie Soto Is Back» εστιάζει «στην τενίστρια Carrie Soto, γνωστή για την αμείλικτη δίψα της για νίκη που την έκανε αμφιλεγόμενη, αλλά και την κορυφαία παίκτρια όλων των εποχών.

Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή της, το ρεκόρ της απειλείται από την εντυπωσιακή τενίστρια Nicki Chan. Έτσι η Soto στα 37 της, αποφασίζει να επιστρέψει στα κορτ, προπονούμενη από τον πατέρα της για έναν χρόνο, με στόχο να ανακτήσει το ρεκόρ της. Στην προσπάθειά της αυτή, έρχεται αντιμέτωπη και με την επιστροφή του πρώην συντρόφου της, Bowe Huntley, περιπλέκοντας την κατάσταση. Παρ'όλα αυτά, η Carrie είναι αποφασισμένη για μια τελευταία, επική σεζόν».

Η σειρά αναμένεται να είναι ελαφρώς εμπνευσμένη από την εντυπωσιακή πορεία της κορυφαίας Ολυμπιονίκη τεσσάρων χρυσών μεταλλίων Σερένα Γουίλιαμς. Μαζί με την αδερφή της, Βίνους έγραψαν λαμπρές σελίδες στην ιστορία του αθλήματος. Παράλληλα, η συγγραφέας έχει δημοσίως αναφερθεί στην καθοριστική επιρροή που άσκησαν στο βιβλίο της οι δύο αθλήτριες.

«Ο απίστευτος σεβασμός μου για τις αδελφές Γουίλιαμς είναι μέρος αυτού που με κάνει να ενδιαφέρομαι για το τένις» είχε πει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της κατά την κυκλοφορία του βιβλίου το 2022. «Δεν θα έγραφα ένα βιβλίο για το τένις χωρίς την επιρροή της απόλυτης δόξας που ήταν το ταξίδι τους αλλά και ειδικά, για την προσπάθεια της Σερένα να κατακτήσει όσους τίτλους Grand Slam πέτυχε» συμπλήρωσε.

Μετά το «Carrie Soto is Back», ένα ακόμη μυθιστόρημα της Ριντ ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο Netflix. Πρόκειται για το «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» που κυκλοφόρησε το 2017 με την Λέσλι Χέντλαντ (Leslye Headland) να υπογράφει τη σκηνοθεσία όπως αποκαλύπτει το People.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.